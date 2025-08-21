ETV Bharat / business

Rapido पर बड़ी कार्रवाई, भ्रामक विज्ञापनों के लिए CCPA ने लगाया 10 लाख का जुर्माना - RAPIDO PENALTY

कंपनी का दावा था कि अगर 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलता तो ग्राहकों को 50 रुपये मिलेंगे. लेकिन जांच में यह दावा झूठा निकला.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुरुवार को राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कंपनी को ग्राहकों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

भ्रामक ऑफर से गुमराह हुए ग्राहक
रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं" और "गारंटीड ऑटो" जैसे ऑफर दिए थे. कंपनी का दावा था कि अगर 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलता तो ग्राहकों को 50 रुपये मिलेंगे. लेकिन जांच में पाया गया कि यह दावा झूठा और गुमराह करने वाला था. ग्राहकों को नकद राशि के बजाय सिर्फ "रैपिडो कॉइन्स" दिए गए, जिनका इस्तेमाल केवल बाइक राइड्स के लिए किया जा सकता था और उनकी वैधता मात्र 7 दिनों तक थी.

शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या 1,224 तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले के 14 महीनों में यह संख्या सिर्फ 575 थी. यानी कंपनी के खिलाफ शिकायतों में दो गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है.

अस्वीकरण छोटे और अपठनीय
सीसीपीए की जांच में यह भी सामने आया कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में दिए गए थे, जिससे उपभोक्ता वास्तविक शर्तों और सीमाओं को समझ ही नहीं पाए. यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया.

मंत्रालय का बयान
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, "इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रस्ताव के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से बहुत कम समय में रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया."

सीसीपीए की कार्रवाई
सीसीपीए ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है और ग्राहकों को वास्तविक मुआवजा देने का निर्देश भी जारी किया है. इसके साथ ही कंपनी को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का गुमराह करने वाला प्रचार न किया जाए.

उपभोक्ताओं के लिए संदेश
यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जो ऐप-आधारित सेवाओं का उपयोग करते समय झूठे वादों और ऑफर्स से परेशान होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, मनी गेमिंग पर लगाया प्रतिबंध, सोशल गेम्स को करेगा प्रोत्साहित

नई दिल्ली: उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुरुवार को राइड-हेलिंग कंपनी रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कंपनी को ग्राहकों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

भ्रामक ऑफर से गुमराह हुए ग्राहक
रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं" और "गारंटीड ऑटो" जैसे ऑफर दिए थे. कंपनी का दावा था कि अगर 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलता तो ग्राहकों को 50 रुपये मिलेंगे. लेकिन जांच में पाया गया कि यह दावा झूठा और गुमराह करने वाला था. ग्राहकों को नकद राशि के बजाय सिर्फ "रैपिडो कॉइन्स" दिए गए, जिनका इस्तेमाल केवल बाइक राइड्स के लिए किया जा सकता था और उनकी वैधता मात्र 7 दिनों तक थी.

शिकायतों में तेजी से बढ़ोतरी
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतों की संख्या 1,224 तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले के 14 महीनों में यह संख्या सिर्फ 575 थी. यानी कंपनी के खिलाफ शिकायतों में दो गुना से अधिक वृद्धि देखी गई है.

अस्वीकरण छोटे और अपठनीय
सीसीपीए की जांच में यह भी सामने आया कि रैपिडो के विज्ञापनों में अस्वीकरण बेहद छोटे और अपठनीय फ़ॉन्ट में दिए गए थे, जिससे उपभोक्ता वास्तविक शर्तों और सीमाओं को समझ ही नहीं पाए. यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना गया.

मंत्रालय का बयान
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, "इस तरह के प्रतिबंधों ने प्रस्ताव के मूल्य को कम कर दिया और उपभोक्ताओं को अनुचित रूप से बहुत कम समय में रैपिडो की दूसरी सेवा का उपयोग करने के लिए मजबूर किया."

सीसीपीए की कार्रवाई
सीसीपीए ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश दिया है और ग्राहकों को वास्तविक मुआवजा देने का निर्देश भी जारी किया है. इसके साथ ही कंपनी को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का गुमराह करने वाला प्रचार न किया जाए.

उपभोक्ताओं के लिए संदेश
यह फैसला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है जो ऐप-आधारित सेवाओं का उपयोग करते समय झूठे वादों और ऑफर्स से परेशान होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कार्रवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करेगी.

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, मनी गेमिंग पर लगाया प्रतिबंध, सोशल गेम्स को करेगा प्रोत्साहित

For All Latest Updates

TAGGED:

RAPIDOMISLEADING ADSCONSUMER RIGHTSRAPIDO COINSRAPIDO PENALTY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: बी सुदर्शन का नामांकन, बोले- चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है

62,000 करोड़ का रक्षा सौदा, HAL को मिला 97 तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर

गाजा शहर पर हमले को लेकर इजराइल बेकरार, रिजर्व सैनिकों को बुलाया

Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.