ETV Bharat / business

रामोजी फिल्म सिटी में जल्द ही ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी का मिलेगा अनुभव

रामोजी फिल्म सिटी लगातार पर्यटकों के लिए नए आकर्षण जोड़ रही है. अब यहां ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी शुरू होने वाली हैं.

Ramoji Film City
हैदराबाद के शिल्पारामम में शनिवार 27 सितंबर को आयोजित पर्यटन सम्मेलन में रामोजी ग्रुप के सएमडी चेरुकुरी किरण, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी व अन्य. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः रामोजी ग्रुप पर्यटकों के अनुभव को और रोमांचक बनाने की तैयारी में है. दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहलाने वाली रामोजी फिल्म सिटी अब दो नई परियोजनाओं के साथ पर्यटकों के लिए नए आकर्षण और मनोरंजन के विकल्प जोड़ने जा रही है. इससे यहां आने वाले सैलानियों को पहले से ज्यादा रोमांच और विविधता का अहसास होगा.

रामोजी फिल्म सिटी ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत रामोजी फिल्म सिटी में एक ग्लोबल टूरिज्म विलेज और नाइट सफारी तैयार की जाएगी. हैदराबाद के शिल्पारामम में शनिवार 27 सितंबर को आयोजित तेलंगाना टूरिज्म कॉनक्लेव में नई परियोजनाओं को लेकर सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए.

रामोजी फिल्म सिटी में ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी बनायी जाएगी. (ETV Bharat)

2,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्लोबल टूरिज्म विलेज और नाइट सफारी परियोजना तैयार की जाएगी. इस मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी और सलाहकार संबाशिव राव मौजूद रहे. इसी कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाली कई संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए.

Ramoji Film City
तेलंगाना के सीएम ने अवार्ड दिया. (ETV Bharat)

रामोजी फिल्म सिटी को पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं. रामोजी फिल्म सिटी स्थित ग्रीन्स इन कोजी एकोमोडेशन ने क्लासीफाइड होटल्स श्रेणी में पुरस्कार जीते. रामोजी फिल्म सिटी स्थित सितारा होटल ने सर्वश्रेष्ठ चार सितारा होटल श्रेणी में पुरस्कार जीते. ये पुरस्कार रामोजी फिल्म समूह के वरिष्ठ अधिकारी विपिन सिंघल, एसबीआर प्रसाद, सोवन मिश्रा और जाफर ने प्राप्त किए.

Ramoji Film City
रामोजी फिल्म सिटी स्थित ग्रीन्स इन कोजी एकोमोडेशन ने क्लासीफाइड होटल्स श्रेणी में पुरस्कार जीते. (ETV Bharat)

रामोजी ग्रुप के बारे में जानियेः

रामोजी ग्रुप भारत का एक बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट समूह है, जिसकी पहचान मुख्य रूप से रामोजी फिल्म सिटी से जुड़ी है. यह फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित है. इसकी स्थापना 1991 में प्रसिद्ध मीडिया उद्यमी रामोजी राव ने की थी. करीब 2,000 एकड़ में फैली यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है. यहां फिल्मों की शूटिंग, टूरिज़्म और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध हैं.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

NIGHT SAFARI AT RAMOJI FILM CITYGLOBAL TOURISM VILLAGEतेलंगाना सरकार रामोजी फिल्म सिटीरामोजी फिल्म सिटी में नाइट सफारीRAMOJI FILM CITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.