ETV Bharat / business

रामोजी फिल्म सिटी में जल्द ही ग्लोबल टूरिज़्म विलेज और नाइट सफारी का मिलेगा अनुभव

हैदराबाद के शिल्पारामम में शनिवार 27 सितंबर को आयोजित पर्यटन सम्मेलन में रामोजी ग्रुप के सएमडी चेरुकुरी किरण, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी व अन्य. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 27, 2025 at 8:56 PM IST 2 Min Read