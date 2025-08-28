नयी दिल्ली: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (IndiGo) के सह-संस्थापक राकेश गंगवाल और उनके पारिवारिक ट्रस्ट ने गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिये कंपनी में अपनी 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 7,027.7 करोड़ रुपये में बेच दी.

ब्लॉक डील के तुरंत बाद इंडिगो के शेयरों में एनएसई और बीएसई पर गिरावट दर्ज की गई. शेयरधारिता के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस सौदे के बाद गंगवाल परिवार की हिस्सेदारी 7.81 प्रतिशत से घटकर 4.71 प्रतिशत रह गई है.

लेनदेन का विवरण

लेनदेन से जुड़े ‘टर्म शीट’ के मुताबिक, बिक्री में कुल 1.21 करोड़ शेयर शामिल रहे जिन्हें 5,808 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर बेचा गया. यह मूल्य मंगलवार को एनएसई पर इंडिगो के 6,050 रुपये के अंतिम बंद भाव से करीब चार प्रतिशत कम है. सौदे का कुल मूल्य लगभग 80.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर (₹7,027.7 करोड़) आंका गया है.

यह बिक्री पूरी तरह से द्वितीयक प्रकृति की है, यानी इस प्रक्रिया में नए शेयर जारी नहीं किए गए और प्राप्त धनराशि सीधे विक्रेता शेयरधारकों को गई. इस ब्लॉक डील में खरीदारों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है.

लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं गंगवाल

राकेश गंगवाल और उनके सह-संस्थापक राहुल भाटिया के बीच लंबे समय से मतभेद चले आ रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में गंगवाल परिवार लगातार अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है.

फरवरी 2022 में राकेश गंगवाल ने निदेशक मंडल से इस्तीफा देते हुए घोषणा की थी कि वे अगले पांच सालों में धीरे-धीरे हिस्सेदारी बेच देंगे.

इसके बाद सितंबर 2022 में 2.74 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,005 करोड़ रुपये में बेची गई.

फरवरी 2023 में शोभा गंगवाल ने 4 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,944 करोड़ रुपये में बेची.

अगस्त 2023 में करीब 2.9 प्रतिशत हिस्सेदारी 2,800 करोड़ रुपये से अधिक में बेची गई.

मई 2025 में गंगवाल परिवार ने 5.72 प्रतिशत हिस्सेदारी 11,564 करोड़ रुपये में बेची.

अब अगस्त 2025 में 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी 7,027.7 करोड़ रुपये में बेची गई है.

भविष्य की तस्वीर

बिक्री के इस सिलसिले से साफ है कि गंगवाल परिवार इंडिगो में अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे लगभग पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बड़ी हिस्सेदारी बिक्री से शेयर की कीमत पर दबाव पड़ सकता है, हालांकि इंडिगो की मजबूत वित्तीय स्थिति और घरेलू विमानन बाजार में अग्रणी स्थिति उसके दीर्घकालिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगी.