हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है. अब एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) में वेतन खाता रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा. सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में भारतीय रेलवे और एसबीआई के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस योजना का लाभ रेलवे के सात लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी.

अब तक मिलता था बहुत कम कवर

अभी तक रेलवे कर्मचारी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के अंतर्गत बीमा कवर प्राप्त करते थे. लेकिन यह राशि बेहद सीमित थी. ग्रुप-ए कर्मचारियों को सिर्फ ₹1.20 लाख, ग्रुप-बी कर्मचारियों को ₹60,000 और ग्रुप-सी कर्मचारियों को मात्र ₹30,000 का बीमा कवर मिलता था. अब रेलवे और एसबीआई की साझेदारी से यह कवर कई गुना बढ़ा है और कर्मचारियों को भारी राहत मिली है.

समझौते के तहत लाभ

नए समझौते के अनुसार, कर्मचारियों को दुर्घटना मृत्यु पर ₹1 करोड़ रुपये का बीमा कवर मिलेगा. इतना ही नहीं, प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी कर्मचारियों को ₹10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. इस सुविधा के लिए कर्मचारियों को न तो कोई प्रीमियम देना होगा और न ही किसी प्रकार की मेडिकल जांच करानी होगी.

इसके अलावा, इस समझौते में कई अन्य पूरक बीमा लाभ भी शामिल हैं. इनमें –

हवाई दुर्घटना बीमा कवर ₹1.60 करोड़

रुपे डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त ₹1 करोड़ तक का कवर

स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹1 करोड़ रुपये तक का कवर

स्थायी आंशिक विकलांगता पर ₹80 लाख रुपये तक का कवर

सात लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित

भारतीय रेलवे ने बताया कि लगभग सात लाख कर्मचारी, जिनके वेतन खाते एसबीआई में हैं, इस योजना का लाभ ले सकेंगे. यह सुविधा खासकर ग्रुप-सी जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, जो प्रतिदिन जोखिम लेकर रेलवे सेवाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस समझौते को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया और कहा कि यह योजना रेलवे परिवार के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है. एसबीआई अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि यह साझेदारी आगे और भी कल्याणकारी सुविधाओं का रास्ता खोलेगी.

यह कदम न केवल रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है. इसे रेलवे और एसबीआई के बीच एक "देखभाल और रचनात्मक साझेदारी" के रूप में देखा जा रहा है, जो लाखों परिवारों को मानसिक शांति और सुरक्षा देगा.

