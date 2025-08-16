नई दिल्ली : रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस 'झूठ' को उनके सामने ही उजागर कर दिया, जिसकी बुनियाद पर ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है. उन्होंने इसे 27 अगस्त से लागू करने का फैसला किया है. भारतीय वस्तुओं पर 25 फीसदी टैरिफ पहले से लागू है. अगर यह लागू हो जाए, तो 50 फीसदी का टैरिफ हो जाएगा.

दरअसल, ट्रंप ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि क्योंकि वह रूस से कच्चे तेल का आयात करता है और रूस इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है, लिहाजा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा है. लेकिन सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान पुतिन ने ट्रंप की पोल खोल दी.

पुतिन ने ट्रंप के सामने अपने संबोधन में कहा कि जब से आप सत्ता में आए हैं, अमेरिका और रूस के बीच कारोबार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह तो सिंबॉलिक है. उन्होंने कहा, "हमारे पास संयुक्त कार्य के लिए कई आयाम हैं. रूस और अमेरिका व्यापार, डिजिटल, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक-दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं." इस जवाब को सुनकर ट्रंप 'झेंप' गए. उन्हें यह पता ही नहीं चला कि वे इस बात का जवाब किस तरह से दें.

इसके पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी आंकड़ा जारी कर बताया था कि रूसी तेल का आयात चीन भी कर रहा है और खुद अमेरिका कई तरह के मैटेरियल्स का आयात रूस से करता है. जब ट्रंप को इस बात की याद दिलाई गई, तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से ही इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में पता करेंगे. और अब जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप का दोहरा चरित्र सबके सामने रख दिया है, वह अब कुछ नहीं बोल रहे हैं.

दोनों नेताओं की बातचीत शुरू होने से पहले दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने यह भी बयान दे डाला था कि रूस ने भारत के रूप में अपना एक बड़ा ग्राहक खो दिया है. उन्होंने कहा कि भारत रूस से 40 फीसदी कच्चा तेल खरीदता था और अब जब मैं प्रतिबंध लगा दूंगा, तो उनके लिए विनाशकारी होगा. ट्रंप के इस दावे के विपरीत सच्चाई यह है कि भारत ने अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी औपचारिक रूप से नहीं दी है. फिर ट्रंप ने किस आधार पर यह बात कही, समझ के परे है.

इसके ठीक उलट एक रिपोर्ट है, जिसने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर नजर रखने वाली एजेंसी केप्लर के हवाले से लिखा है कि भारत ने अगस्त महीने में रूस से 20 लाख बैरल प्रति दिन की खरीद की है, जबकि यही आंकड़ा जुलाई महीने में 16 लाख बैरल प्रति दिन था. भारत ने इसकी जगह पर इराक और सऊदी अरब से खरीदारी कम कर दी है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर बोल चुके हैं कि भारत वही करेगा, जो उसके हित में हो.

आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में रविवार-सोमवार को बातचीत हुई. वार्ता तीन घंटे से अधिक चली. इसकी जानकारी देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया, "जब तक कोई भी डील न हो जाए, तब तक डील नहीं मानी जाती है." पुतिन ने कहा कि बैठक एक समाधान की शुरुआत है. ट्रंप ने इसे "प्रोडक्टिव" बताया. पुतिन ने कहा कि अगली बातचीत मास्को में होगी, इस पर ट्रंप बोले- संभवतः होगी.

इस बातचीत में यूक्रेन शामिल नहीं था. ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच सोमवार को बातचीत होगी. इस बातचीत के बाद ही आगे का रास्ता तय होगा.

ये भी पढ़ें : अलास्का बैठक: ट्रंप से पुतिन बोले- अगली बार मॉस्को में मिले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हंसकर दिया जवाब- 'ओह, दैट्स एन इंट्रेस्टिंग वन