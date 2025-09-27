सरकारी बैंकों का मुनाफा ₹1.5 लाख करोड़, ROA 1% पार: रिपोर्ट
मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंकों का मुनाफा ₹1.5 लाख करोड़, बाजार पूंजीकरण पांच गुना और FY26-28 में 14% CAGR वृद्धि.
Published : September 27, 2025 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली: सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक (PSB) मुनाफे के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं. मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इन बैंकों का रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 1 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता की ओर मजबूती से ले जा रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर एसेट क्वालिटी और स्थिर क्रेडिट ग्रोथ ने इस उछाल में अहम भूमिका निभाई है.
रिपोर्ट के अनुसार, PSB सेक्टर का कुल मुनाफा ₹1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. इसके अलावा, कवर किए गए बैंकों की समग्र कमाई FY26 से FY28 तक 14 प्रतिशत की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि निकट भविष्य में नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव रह सकता है, लेकिन फीस इनकम में वृद्धि, लागत अनुपात में धीरे-धीरे सुधार और प्रोविजन कवर रेशियो (PCR) लगभग 79 प्रतिशत होने से ROA को 1.0-1.1 प्रतिशत के स्थिर स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी.
रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया कि 15 वर्षों में पहली बार, सार्वजनिक बैंकों ने ऋण वृद्धि में निजी बैंकों को पीछे छोड़ दिया. वित्त वर्ष 2025 में सार्वजनिक बैंकों की ऋण वृद्धि 12 प्रतिशत रही, जबकि निजी बैंकों की वृद्धि केवल 10 प्रतिशत दर्ज की गई. मजबूत जमा फ्रेंचाइजी, रूढ़िवादी ऋण-जमा अनुपात और खुदरा, कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्रों में स्थिर वृद्धि ने सरकारी बैंकों की गति को और सहारा दिया है.
वित्त वर्ष 2020 से PSB का बाजार पूंजीकरण लगभग पांच गुना बढ़ चुका है, फिर भी ये बैंक उचित मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं. सेक्टर का ROE 18-19 प्रतिशत और ROA 1 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है.
मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया बढ़त एकमुश्त नहीं है. ROA में 1 प्रतिशत की रिकवरी केवल एक बार की घटना नहीं, बल्कि सरकारी बैंकों के लिए सस्टेनेबल रिटर्न का संकेत है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में मार्जिन में सुधार और परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रहने के साथ, ये बैंक आने वाले वर्षों में निवेशकों को स्थिर और मजबूत रिटर्न देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
सरकारी बैंकों की यह मजबूती न केवल उन्हें वित्तीय संकटों के प्रति अधिक लचीला बनाती है, बल्कि निवेशकों के लिए भी आकर्षक अवसर प्रदान करती है. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत बैलेंस शीट और स्थिर क्रेडिट ग्रोथ के कारण PSB आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग सेक्टर में केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे.
