पाकिस्तान छोड़कर भाग रहीं मल्टीनेशनल कंपनियां, पर विदेश में शेखी बघार रहे मुनीर

चीनी विदेश मंत्री से बात करते पाकिस्तान के एयरफील्ड मार्शल मुनीर ( AFP )

Published : October 3, 2025 at 11:13 AM IST

नई दिल्ली : पाकिस्तान से एक और कंपनी एग्जिट कर रही है. फेमस मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने इसकी घोषणा कर दी है. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, कि पाकिस्तान में सिर्फ चौकीदारी और सुरक्षा गार्ड की नौकरी बचेगी. कंपनी ने कहा है कि वह पाकिस्तान में अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटिज को समाप्त करने जा रही है. कंपनी ने यह भी बताया कि वह जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड का भी परिचालन बंद करेगी. हालांकि, लोकल चैनलों के माध्यम से कंपनी काम करती रहेगी. लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई किया जाएगा. लेकिन विनिर्माण की कोई भी गतिविधिय पाकिस्तान में नहीं की जाएगी. कंपनी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रभावित हुआ. कंपनी ने यह फैसला अपने वैश्विक पुनर्गठन प्रयासों के बीच लिया है. इन फैसलों में नौकरी में कटौती भी शामिल है. कंपनी ब्रांड पोर्टफोलियो को भी कम करेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी सात हजार नौकरी समाप्त कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पाकिस्तान में फैली आर्थिक अराजकता की वजह से ले रही है. इनमें आर्थिक अस्थिरता, मुद्रा प्रत्यावर्तन, लो कंज्यूमर डिमांड और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ना शामिल है. जिलेट पाकिस्तान का रेवेन्यू जून 2025 में कम होकर आधा रह गया था. दो साल पहले यह तीन अरब रु. था. आपको बता दें कि फाइजर, टोटल एनर्जीज, टेलीनॉर और शेल जैसी कंपनियां भी पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं. इन सभी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों को सीमित कर दिया है. पाकिस्तान दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी कंपनियां यह निर्णय ले रही हैं.