पाकिस्तान छोड़कर भाग रहीं मल्टीनेशनल कंपनियां, पर विदेश में शेखी बघार रहे मुनीर

पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था. मल्टीनेशनल कंपनियां निकल रहीं बाहर.

Munir
चीनी विदेश मंत्री से बात करते पाकिस्तान के एयरफील्ड मार्शल मुनीर (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2025 at 11:13 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली : पाकिस्तान से एक और कंपनी एग्जिट कर रही है. फेमस मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने इसकी घोषणा कर दी है. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, कि पाकिस्तान में सिर्फ चौकीदारी और सुरक्षा गार्ड की नौकरी बचेगी.

कंपनी ने कहा है कि वह पाकिस्तान में अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटिज को समाप्त करने जा रही है. कंपनी ने यह भी बताया कि वह जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड का भी परिचालन बंद करेगी. हालांकि, लोकल चैनलों के माध्यम से कंपनी काम करती रहेगी. लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को माल सप्लाई किया जाएगा. लेकिन विनिर्माण की कोई भी गतिविधिय पाकिस्तान में नहीं की जाएगी. कंपनी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रभावित हुआ.

कंपनी ने यह फैसला अपने वैश्विक पुनर्गठन प्रयासों के बीच लिया है. इन फैसलों में नौकरी में कटौती भी शामिल है. कंपनी ब्रांड पोर्टफोलियो को भी कम करेगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी सात हजार नौकरी समाप्त कर सकती है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पाकिस्तान में फैली आर्थिक अराजकता की वजह से ले रही है. इनमें आर्थिक अस्थिरता, मुद्रा प्रत्यावर्तन, लो कंज्यूमर डिमांड और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ना शामिल है. जिलेट पाकिस्तान का रेवेन्यू जून 2025 में कम होकर आधा रह गया था. दो साल पहले यह तीन अरब रु. था.

आपको बता दें कि फाइजर, टोटल एनर्जीज, टेलीनॉर और शेल जैसी कंपनियां भी पाकिस्तान से बाहर निकल चुकी हैं. इन सभी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी ऑपरेशनल गतिविधियों को सीमित कर दिया है. पाकिस्तान दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, फिर भी कंपनियां यह निर्णय ले रही हैं.

पीएंडजी के फैसले पर पाकिस्तानी लोगों ने चिंता जाहिर की है. जिलेट पाकिस्तान के पूर्व सीईओ साद अमानुल्लाह ने मीडिया को बताया कि यह निर्णय देश के हित में नहीं है, और वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि हुक्मरान जल्द ही स्पष्टीकरण भी देंगे. उन्होंने कहा कि सबकुछ ठीक है, यह कहने से काम नहीं चलने वाला है. अमानुल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान में बिजली की लागत बढ़ती जा रही है और इन्फ्रस्टाक्चर को ठीक से विकसित नहीं किया जा रहा है.

विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान भले ही खुश हो रहा हो, कि वैश्विक जगत में उसे वाहवाही मिल रही है, लेकिन असलियत यह है कि उनकी इकोनोमी डूब रही है. उन्हें सिर्फ चौकीदारी और सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी के लिए पैसे मिलेंगे. पाकिस्तान ब्लैकवाटर या एक्सई कॉर्प का नया नाम है."

Sushant sareen
विदेशी मामलों के जानकार सुशांत सरीन का पोस्ट (X-account, Sushant Sareen)

पीएंडजी ने 1991 में पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन की शुरुआत की थी. उनके पैंपर्स, एरियल और पैंटीन ब्रांड काफी सफल हैं. कंपनी ने 1994 और 2010 में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की थी.

पीटीआई यूएसए ऑफिशियल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पाकिस्तान से कंपनियां लगातार बाहर जा रही हैं. इनमें दवा, परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह सबकुछ पिछले तीन सालों में हुआ है. उनके अनुसार कंपनियों के निकलने का फैसला राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानियों के पास क्रय शक्ति नहीं रह गई है, इसने निवेशकों के विश्वास को बुरी तरह से हिला दिया है.

आश्चर्य तो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शन मुनीर विदेशों में जाकर शेखी बघार रहे हैं. वे ट्रंप से दोस्ती का हवाला देकर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबकुछ ठीक है और उनके पास कच्चे तेल और क्रिटिकल मिनर्ल्स के खान मिले हैं.

