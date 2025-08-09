हैदराबाद: देश के कुछ चुनिंदा बैंकों ने कस्टमर्स को राहत देते हुए सेविंग अकाउंट के लिए जरूरी मिनिमम बैलेंस की बाध्यता को खत्म कर दिया है. पहले सभी के मन में यह चिंता सताती रहती थी कि कहीं अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से कम राशि ना हो, लेकिन अब यह टेंशन समाप्त हो गई है. इससे इतर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में अभी भी यह सिरदर्द बना हुआ है. इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है, अगर ऐसा नहीं किया तो आपके खाते से एक बड़ी राशि जुर्माने के तौर पर काट ली जाती है.

ताजा जानकारी के मुताबिक प्राइवेट बैंक ICICI ने अपने सेविंग अकाउंट खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर कुछ अपडेट दिए हैं. आइये जानते हैं.

इन बैकों ने हटाई मिनिमम बैलेंस की लिमिट

आपको बता दें, कि बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर कहा कि एक निश्चित राशि को रखने की बाध्यता को हटा लिया गया है. अब खाता जीरो बैलेंस पर भी एक्टिव रहेगा.

मिनिमम बैलेंस लिमिट 5 गुना बढ़ी (Bank)

वहीं, ICICI बैंक ने 1 अगस्त से खुलने वाले नए खातों के संबंध में कहा है कि मिनिमम बैलेंस की लिमिट में वृद्धि की गई है. बैंक का साफ मतलब है कि अगर आपके अकाउंट में निश्चित राशि से कम अमाउंट हुआ तो बैंक आपसे ज्यादा रकम वसूलेगा.

सिलसिलेवार समझिए:

मेट्रो और अर्बन बांच के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने इन शहरों के लिए सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है. वहीं, सेमी अर्बन शहर के कस्टमर्स भी इन बदलावों से बचे नहीं हैं. सेमी-अर्बन ब्रांच के कस्टमर्स के लिए खाते में 5,000 की जगह अब हर महीने 25,000 रुपये बनाए रखना जरूरी होगा. बात ग्रामीण इलाकों की करें तो यहां की ब्रांचों के लिए भी नियम बदले गए हैं. ग्राहकों को अब 2,500 की बजाए इस महीने की पहली तारीख से खाते में 10,000 रुपये रखना होगा. ट्रांजेक्शन की बात करें तो इस पर भी चार्ज वसूलने की तैयारी कर ली गई है. बता दें, ब्रांच में या एटीएम मशीन से खाते में कैश जमा करने पर फीस वसूली जाएगी. पहले 3 ट्रांजेक्शन के बाद हर ट्रांजेक्शन पर बैंक आपसे 150 रुपये का शुल्क लेगा. इसी तरह आप कैश निकालेंगे तो भी चार्ज देना पड़ेगा. बैंक बंद होने के समय यानी शाम 4 बजकर 30 मिनट से लेकर अगले दिन सुबह 9 बजे तक और अवकाश के दिनों में अगर आप मशीन से कैश जमा करते हैं तो बैंक आपसे 50 रुपये हर ट्रांजेक्शन का शुल्क लेगा. ध्यान रहे कि एक महीने में दस हजार रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन रहते हैं. वहीं, यह बैंक देश के 6 मेट्रो शहरों नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में गैर ICICI बैंक के एटीएम से तीन ट्रांजेक्शन फ्री हैं. उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर बैंक आपसे 23 रुपये और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए 8 रुपये 50 पैसे का शुल्क वसूला जाएगा. बता दें, यह सभी नियम 1 अगस्त 2025 से खुलने वाले सेविंग अकाउंट पर लागू होंगे. अगर आपसे चूक हुई तो पेनाल्टी भरने के लिए तैयार रहें.

पढ़ें: SBI, केनरा और..., सात बैंकों में मिनिमम बैलेंस का झंझट खत्म, अकाउंट में पैसा हो या न हो अब नहीं लगेगी पेनाल्टी