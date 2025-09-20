ETV Bharat / business

इस योजना में सिर्फ ₹55 जमा करें और घर बैठे पाएं ₹3000 मासिक पेंशन, जानिए पूरा प्रॉसेस

नई दिल्ली: भारत में किसान देश की रीढ़ माने जाते हैं. सरकार समय-समय पर किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana), जो किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. इस योजना का फायदा खासकर छोटे और सीमांत किसानों को मिल रहा है.

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना वर्ष 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर न होना पड़े. अक्सर ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के बाद किसान खेती का काम जारी नहीं रख पाते और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस योजना के तहत उन्हें नियमित पेंशन की सुविधा मिलती है.

किसानों को क्या मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत अगर किसान 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा करते हैं, तो उन्हें उसके बाद हर महीने ₹3000 पेंशन के रूप में मिलने लगती है. इतना ही नहीं, अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी आर्थिक सुरक्षा मिलती है. पत्नी को ₹1500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिससे परिवार को बुढ़ापे में सहारा मिलता है.

प्रीमियम कितना देना होगा?