हैदराबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से युवाओं के लिए इसी सरप्राइज का ऐलान किया उन्होंने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य है देश के करोड़ों युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दिलाना और आर्थिक सहारा देना. इस योजना के लिए सरकार ने पूरे 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है और उम्मीद है कि इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा.

इस योजना के तहत पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगी. लेकिन देशभर के युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई कर्मचारी छह महीने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो क्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का फायदा नहीं मिलेगा? तो बता दें, यह लाभ तभी मिलेगा जब युवा नौकरी में टिके रहेंगे.

कैसे मिलेगा लाभ?

योजना के अनुसार, सहायता राशि दो किस्तों में दी जाएगी.

पहली किश्त (₹7,500) तभी मिलेगी जब कर्मचारी लगातार 6 महीने नौकरी पूरी करेगा.

दूसरी किश्त (₹7,500) 12 महीने नौकरी पूरी करने और एक छोटा सा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम अटेंड करने पर दी जाएगी.

यानी अगर कोई युवा 6 महीने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो उसे यह वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी.

किन युवाओं को मिलेगा फायदा?

यह योजना पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले युवाओं के लिए है.

कर्मचारी का EPFO (Employees Provident Fund Organization) में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.

जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये या उससे कम होगी, वही लाभार्थी बन सकेंगे.

कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बने रहना अनिवार्य है.

कंपनियों को भी होगा फायदा

सरकार ने सिर्फ युवाओं ही नहीं, कंपनियों को भी राहत देने का प्रावधान रखा है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी. यह सब्सिडी दो साल तक मिलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है.

रोजगार का नया रास्ता

सरकार ने इस योजना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है और अनुमान है कि इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को सीधा फायदा होगा. यह योजना न केवल युवाओं को नौकरी करने के लिए प्रेरित करेगी बल्कि कंपनियों को भी नए कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहन देगी.

