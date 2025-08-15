ETV Bharat / business

79वें स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का लाल किले से बड़ा ऐलान – इस बार होगी 'डबल दिवाली' GST रिफॉर्म पर कही बड़ी बात - GST REFORM DIWALI GIFT

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने दिवाली से पहले जीएसटी में बड़े सुधार का ऐलान किया, आम वस्तुओं पर टैक्स घटाने की घोषणा की.

PM मोदी (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की. लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने शासन, कराधान और सार्वजनिक सेवा वितरण में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया.

उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह टास्क फोर्स व्यापक सुधारों को लागू करने पर काम करेगी, जिसमें कर प्रणाली विशेष रूप से केंद्र में होगी. उन्होंने कहा, “हमने अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है. हमारा लक्ष्य है कि सभी क्षेत्रों में सुधार लाकर जनता को लाभ पहुंचाया जाए.”

‘डबल दिवाली’ का वादा
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस साल देशवासियों को “डबल दिवाली” देने का वादा किया. उन्होंने संकेत दिया कि दिवाली से पहले एक बड़ा आर्थिक ऐलान किया जाएगा, जिसमें आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी दरों में भारी कटौती शामिल होगी. उन्होंने कहा, “इस दिवाली मैं आपको बड़ा तोहफ़ा देने वाला हूं. आम जरूरत की वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कमी की जाएगी.”

जीएसटी दरों की समीक्षा – समय की मांग
प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों की समीक्षा “समय की मांग” है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार नई पीढ़ी का जीएसटी सुधार लाने पर काम कर रही है, जिससे आम नागरिकों पर कर का बोझ कम होगा, कर संरचना सरल होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी.

जीएसटी का सफर और बदलाव की उम्मीद
साल 2017 में लागू हुआ जीएसटी स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक रहा है. इसने देश के कर ढांचे को एकीकृत किया और विशेष रूप से लघु व मध्यम उद्योगों के लिए व्यापार में आसानी को बढ़ावा दिया. पिछले आठ वर्षों में जीएसटी ने कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि और पारदर्शिता सुनिश्चित की है.

हाल के आंकड़े दिखाते हैं कि जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जबकि व्यवसायों की ओर से और अधिक सरलीकरण की मांग भी बढ़ रही है. प्रस्तावित सुधार इन मांगों को पूरा करने के साथ-साथ राजस्व वृद्धि बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं.

सुधार और उत्सव का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी का यह दोहरा संदेश – संरचनात्मक सुधार और त्योहारों की खुशी – भारत की आर्थिक नीति में एक नए परिवर्तनकारी दौर की ओर संकेत करता है. दिवाली के नजदीक आते ही नागरिक और कारोबारी जगत “बड़े तोहफ़े” की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो देश के वित्तीय परिदृश्य को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है.

