पीएम मोदी ने किया BSNL के 97,500 स्वदेशी 4G टावरों का उद्घाटन

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 27, 2025 at 1:00 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 1:08 PM IST 2 Min Read

ओडिशा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को झारसुगुड़ा, ओडिशा से भारत के पूरी तरह स्वदेशी 4G स्टैक और 97,500 से अधिक BSNL टावरों का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि BSNL का यह 4G स्टैक ‘स्वदेशी भावना’ को दर्शाता है और यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की यात्रा का प्रतीक है. प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के X पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, “सिंधिया जी ने सही कहा कि BSNL का 4G स्टैक स्वदेशी भावना को साकार करता है. 92,000 से अधिक साइटें 2.2 करोड़ भारतीयों को जोड़ रही हैं. यह भारत की निर्भरता से आत्मविश्वास की यात्रा को दर्शाता है, रोजगार, निर्यात, वित्तीय पुनरुद्धार और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाता है.” BSNL की 25वीं वर्षगांठ और भारत के टेलीकॉम सेक्टर में यह एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, गुजरात और बिहार में इस स्वदेशी नेटवर्क की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया.

सिंधिया ने बताया कि यह उपलब्धि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का परिणाम है. उन्होंने कहा कि “सिर्फ 22 महीनों में भारत ने पूरी तरह स्वदेशी 4G स्टैक विकसित कर दिखाया. यह दिखाता है कि अब भारत न केवल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि तकनीक विकसित करने और वैश्विक टेलीकॉम नेतृत्व की दिशा में तेजी से अग्रसर है.” प्रधानमंत्री मोदी झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं मुख्य रूप से टेलीकॉम, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और ग्रामीण आवास क्षेत्रों को कवर करती हैं. इस अवसर पर पीएम मोदी आम जनता को भी संबोधित करेंगे. सिंधिया ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री 100 प्रतिशत स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, जो डिजिटल इंडिया फंड के तहत लगभग 29,000 से 30,000 गांवों को जोड़ने वाले मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है. इस पहल से भारत वैश्विक टेलीकॉम सेक्टर में एक मजबूत नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है. इस स्वदेशी 4G स्टैक और BSNL टावरों की स्थापना से भारत की टेलीकॉम आत्मनिर्भरता, ग्रामीण कनेक्टिविटी और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा. यह कदम देश को वैश्विक स्तर पर तकनीकी नेतृत्व के मार्ग पर आगे ले जाएगा. यह भी पढ़ें- शादी में हो रही देरी? नवरात्रि के छठवें दिन करें ये उपाय, जल्द बजेगी शहनाई!

