ETV Bharat / business

विझिंजम पोर्ट : उद्घाटन होते ही कंपनी के शेयर बने रॉकेट, जानिए खासियतें और क्या होता है ट्रांसशिपमेंट - ADANI VIZHINJAM PORT

विझिनजाम पोर्ट ( IANS Photo )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 2, 2025 at 1:33 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 2:12 PM IST 3 Min Read

विझिंजम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया. इसका निर्माण अडाणी समूह ने किया है. इस पोर्ट को पूरा करने में 8,867 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत लगी है. इस पोर्ट में केरल सरकार की मेजोरिटी हिस्सेदारी है. इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह संचालक अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) के शेयरों में शुक्रवार को 6 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई. क्योंकि अडाणी समूह की इस कंपनी ने चौथी तिमाही में शानदार आय दर्ज की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में अडाणी पोर्ट्स द्वारा विकसित विझिनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट का आधिकारिक उद्घाटन किए जाने के बाद भी शेयर में उछाल आया.

Last Updated : May 2, 2025 at 2:12 PM IST