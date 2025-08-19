ETV Bharat / business

PM मोदी का बड़ा ऐलान, भारत बनेगा दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था! - PM MODI REFORMS

पीएम मोदी का यह संदेश केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस लेख के जवाब में आया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (IANS)
Published : August 19, 2025 at 2:59 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए सरकार की कई महत्वाकांक्षी पहलों का ज़िक्र किया, जिनमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, मिशन सुदर्शन चक्र, विकसित भारत रोजगार योजना और नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी पहल भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं.

पीएम मोदी का यह संदेश केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस लेख के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की 12वीं स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक भाषण की उपलब्धियों को विस्तार से बताया.

हरदीप पुरी का ‘रेड फोर्ट चार्टर’
हरीदीप सिंह पुरी ने अपने लेख ‘रेड फोर्ट चार्टर’ में लिखा कि पीएम मोदी का भाषण सिर्फ़ अपने दायरे (scope) में ही नहीं बल्कि दृष्टिकोण (vision) में भी अद्वितीय था. उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से लेकर रोजगार तक, प्रधानमंत्री ने सुधारों का ऐसा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है, जो 140 करोड़ लोगों की तकदीर बदलने की क्षमता रखता है.

ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर
पुरी ने बताया कि दशकों तक ऊर्जा सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही है. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने Exclusive Economic Zones (EEZ) में 99% तक ‘नो-गो’ क्षेत्रों को हटा दिया है, जिससे 10 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अन्वेषण और उत्पादन (E&P) के लिए खुल गया है. इसके साथ ही, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) ने भारतीय कंपनियों और वैश्विक निवेशकों दोनों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं.

नेशनल डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन
लालकिले से घोषित नेशनल डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन को भारत की ऊर्जा क्रांति की नई शुरुआत माना जा रहा है. इसके तहत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में करीब 40 वाइल्डकैट वेल्स खोदे जाएंगे, जिससे अनुमानित 600–1,200 मिलियन मीट्रिक टन तेल और गैस भंडार तक पहुंच संभव होगी. खास बात यह है कि निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने लागत वसूली की विशेष व्यवस्था की है—ड्राई वेल की स्थिति में 80% और खोज में सफलता मिलने पर 40% लागत वापसी दी जाएगी.

‘विकसित भारत’ की दिशा
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह सिर्फ़ आर्थिक विकास का रोडमैप नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और राष्ट्रनिर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. इन पहलों से न केवल भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि 2032 तक घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन तीन गुना बढ़कर 85 मिलियन टन तक पहुंचने का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा.

स्पष्ट है कि मोदी सरकार का फोकस न केवल आधुनिक तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर है, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने पर भी है.

