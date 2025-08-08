Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

पीएम ई-ड्राइव योजना का विस्तार, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को सब्सिडी 2028 तक जारी - PM E DRIVE SCHEME EXTENDED

विशेषज्ञों ने कहा कि धीमी प्रगति वाले सेगमेंट्स को राहत देने और उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए यह विस्तार आवश्यक था.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries - MHI) ने पीएम ई-ड्राइव योजना को दो साल और बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी. वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W), इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3W) और इलेक्ट्रिक कार्ट के लिए सब्सिडी का प्रावधान 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा.

यह जानकारी 7 अगस्त 2025 को जारी की गई सरकारी अधिसूचना में दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह योजना फंड-लिमिटेड है और कुल बजट ₹10,900 करोड़ तक सीमित रहेगा. अधिसूचना में कहा गया है, "पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, रिक्शा, कार्ट और तीनपहिया वाहनों के लिए योजना का टर्मिनल दिनांक 31 मार्च 2026 निर्धारित किया गया है."

योजना विस्तार के पीछे की वजह
ग्रांट थॉर्नटन भारत के ऑटो और ईवी क्षेत्र के पार्टनर सकेत मेहरा ने बताया कि धीमी गति से विकसित हो रहे सेगमेंट्स को राहत देने के लिए यह विस्तार जरूरी था. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लागू करने में काफी समय लगता है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों से अनुमोदन आवश्यक होता है.

सकेत मेहरा ने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) के तहत स्थानीयकरण आवश्यकताओं की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रकों के उत्पादन में भी देरी का जिक्र किया. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के मामले में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण भी योजना को आगे बढ़ाना आवश्यक था. ई-एम्बुलेंस की बात करें तो भारत में अभी तक ऐसे कोई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे विकास और खरीद प्रक्रिया धीमी है.

EY इंडिया के ऑटोमोटिव टैक्स लीडर सौरभ अग्रवाल ने विस्तार के औचित्य को बताते हुए कहा, "ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के क्षेत्र में अभी तक अपनाने की गति कम रही है. सरकार ने इस सेगमेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी दी जाएगी, योजना की अवधि बढ़ाई है. स्थानीयकरण और उपयोग की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए उद्योग को स्पष्ट समय सीमा देने की जरूरत थी ताकि निवेश बढ़े."

पीएम ई-ड्राइव योजना का परिचय और वित्तीय वितरण
पीएम ई-ड्राइव योजना को अक्टूबर 2024 में ₹10,900 करोड़ की कुल राशि के साथ लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है. योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

  • 24.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (e-2W)
  • 3.15 लाख इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3W)
  • 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रक
  • 14,028 इलेक्ट्रिक बस
  • 88,500 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

वित्तीय प्रोत्साहन के तौर पर योजना के अंतर्गत कुल ₹3,679 करोड़ की मांग प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसमें शामिल हैं

  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद पर ₹1,772 करोड़
  • इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन पर ₹907 करोड़
  • इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस पर ₹500 करोड़
  • इलेक्ट्रिक ट्रक पर ₹500 करोड़

इसके अलावा, ₹7,171 करोड़ की राशि इलेक्ट्रिक बसों (₹4,391 करोड़), सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (₹2,000 करोड़) और परीक्षण सुविधाओं (₹780 करोड़) के लिए आवंटित की गई है.

योजना का महत्व
इस योजना के विस्तार से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विकास धीमा रहा है. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विकास और बड़े इलेक्ट्रिक वाहन जैसे ट्रक, बस और एम्बुलेंस का उत्पादन-प्रशासनात्मक चुनौतियों के कारण धीमा रहा है. इस विस्तार से इन चुनौतियों से निपटने और योजना को सफल बनाने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- यूएस में सेवानिवृत्ति योजना विकल्पों के रूप में निजी इक्विटी और क्रिप्टो के लिए ट्रंप ने खोले रास्ते

नई दिल्ली: भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries - MHI) ने पीएम ई-ड्राइव योजना को दो साल और बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी. वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W), इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3W) और इलेक्ट्रिक कार्ट के लिए सब्सिडी का प्रावधान 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा.

यह जानकारी 7 अगस्त 2025 को जारी की गई सरकारी अधिसूचना में दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह योजना फंड-लिमिटेड है और कुल बजट ₹10,900 करोड़ तक सीमित रहेगा. अधिसूचना में कहा गया है, "पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, रिक्शा, कार्ट और तीनपहिया वाहनों के लिए योजना का टर्मिनल दिनांक 31 मार्च 2026 निर्धारित किया गया है."

योजना विस्तार के पीछे की वजह
ग्रांट थॉर्नटन भारत के ऑटो और ईवी क्षेत्र के पार्टनर सकेत मेहरा ने बताया कि धीमी गति से विकसित हो रहे सेगमेंट्स को राहत देने के लिए यह विस्तार जरूरी था. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लागू करने में काफी समय लगता है क्योंकि इसके लिए राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों से अनुमोदन आवश्यक होता है.

सकेत मेहरा ने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) के तहत स्थानीयकरण आवश्यकताओं की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रकों के उत्पादन में भी देरी का जिक्र किया. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के मामले में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण भी योजना को आगे बढ़ाना आवश्यक था. ई-एम्बुलेंस की बात करें तो भारत में अभी तक ऐसे कोई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मॉडल बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे विकास और खरीद प्रक्रिया धीमी है.

EY इंडिया के ऑटोमोटिव टैक्स लीडर सौरभ अग्रवाल ने विस्तार के औचित्य को बताते हुए कहा, "ई-ट्रक और ई-एम्बुलेंस के क्षेत्र में अभी तक अपनाने की गति कम रही है. सरकार ने इस सेगमेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी दी जाएगी, योजना की अवधि बढ़ाई है. स्थानीयकरण और उपयोग की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, इसलिए उद्योग को स्पष्ट समय सीमा देने की जरूरत थी ताकि निवेश बढ़े."

पीएम ई-ड्राइव योजना का परिचय और वित्तीय वितरण
पीएम ई-ड्राइव योजना को अक्टूबर 2024 में ₹10,900 करोड़ की कुल राशि के साथ लॉन्च किया गया था. इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है. योजना के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

  • 24.8 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (e-2W)
  • 3.15 लाख इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (e-3W)
  • 5,643 इलेक्ट्रिक ट्रक
  • 14,028 इलेक्ट्रिक बस
  • 88,500 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

वित्तीय प्रोत्साहन के तौर पर योजना के अंतर्गत कुल ₹3,679 करोड़ की मांग प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिसमें शामिल हैं

  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीद पर ₹1,772 करोड़
  • इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन पर ₹907 करोड़
  • इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस पर ₹500 करोड़
  • इलेक्ट्रिक ट्रक पर ₹500 करोड़

इसके अलावा, ₹7,171 करोड़ की राशि इलेक्ट्रिक बसों (₹4,391 करोड़), सार्वजनिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (₹2,000 करोड़) और परीक्षण सुविधाओं (₹780 करोड़) के लिए आवंटित की गई है.

योजना का महत्व
इस योजना के विस्तार से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां विकास धीमा रहा है. सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विकास और बड़े इलेक्ट्रिक वाहन जैसे ट्रक, बस और एम्बुलेंस का उत्पादन-प्रशासनात्मक चुनौतियों के कारण धीमा रहा है. इस विस्तार से इन चुनौतियों से निपटने और योजना को सफल बनाने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- यूएस में सेवानिवृत्ति योजना विकल्पों के रूप में निजी इक्विटी और क्रिप्टो के लिए ट्रंप ने खोले रास्ते

For All Latest Updates

TAGGED:

पीएम ई ड्राइव योजनाPUBLIC CHARGING INFRASTRUCTUREELECTRIC VEHICLE ADOPTIONEV MARKET LOCALISATION EV SUBSIDIESPM E DRIVE SCHEME EXTENDED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.