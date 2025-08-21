नई दिल्ली: दुर्लभ बीमारियों के उपचार को किफायती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत बड़ा कदम उठाया है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक, अब दुर्लभ रोगों को इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, जिससे दवाइयों की कीमतों में भारी गिरावट आई है.

इलाज की लागत में भारी कमी

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने जानकारी दी कि पीएलआई योजना के तहत अब तक आठ दवाओं को समर्थन दिया गया है. इनमें गौचर रोग के लिए एलिग्लस्टैट शामिल है, जिसकी सालाना लागत 1.8–3.6 करोड़ रुपये से घटकर सिर्फ 3–6 लाख रुपये रह गई है. इसी तरह, विल्सन रोग के लिए ट्राइएंटाइन, टायरोसिनेमिया टाइप-1 के लिए निटिसिनोन और लेनोक्स-गैस्टोट सिंड्रोम के लिए कैनाबिडियोल जैसी दवाओं को भी इस योजना का लाभ मिला है.

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी राहत

अग्रवाल ने कहा कि इलाज की लागत में इस तरह की ठोस कमी यह साबित करती है कि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों में स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने की क्षमता है. उन्होंने फिक्की ऑडिटोरियम में आयोजित ‘दुर्लभ रोग सम्मेलन 2025’ के उद्घाटन सत्र में बताया कि भले ही दुर्लभ रोग व्यक्तिगत स्तर पर कम दिखाई दें, लेकिन सामूहिक रूप से ये हर 20 में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करते हैं. यानी लगभग 5% आबादी इससे पीड़ित है, जो इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनाता है.

मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत

अग्रवाल ने कहा कि दुर्लभ रोगों को केवल मेडिकल या तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘दिव्यांगजन’ के समावेशी दृष्टिकोण का हवाला देते हुए सभी हितधारकों—सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज—से मिलकर काम करने का आह्वान किया.

उद्योग और CSR की भूमिका

उन्होंने कॉर्पोरेट जगत से अपील की कि वे अपनी CSR पहलों और रोगी सहायता कार्यक्रमों में दुर्लभ रोगों से जूझ रहे मरीजों को शामिल करें. इससे प्रभावित परिवारों पर पड़ने वाले भारी आर्थिक और भावनात्मक बोझ को कम किया जा सकेगा. साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि नियामक ढांचे में बदलाव और विशेष छूट देकर दुर्लभ रोग समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाए.

