PLI योजना में 1.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश, 12 लाख से अधिक नौकरियां बनीं: रिपोर्ट
PLI योजना से 1.76 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया, 12 लाख नौकरियां बनीं. इलेक्ट्रॉनिक्स-ऑटो सेक्टर आगे, MSME और टेक्सटाइल को अभी समय चाहिए.
Published : September 21, 2025 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: भारत सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना ने 2020 से अब तक बड़ी उपलब्धियां दर्ज की हैं. एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत देश में 1.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता आई है और 12 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है. यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
14 रणनीतिक क्षेत्रों को मिला लाभ
PLI योजना की शुरुआत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग (API), और चिकित्सा उपकरणों से हुई थी. धीरे-धीरे इसमें ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, सोलर मॉड्यूल, सेमीकंडक्टर और व्हाइट गुड्स जैसे कई अन्य रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल किए गए. अब तक योजना के तहत 806 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर का शानदार प्रदर्शन
रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2020-21 में इस क्षेत्र का उत्पादन 2.13 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपये हो गया.
इसी तरह, ऑटो और ऑटो-कंपोनेंट्स PLI योजना के तहत अब तक 67,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है. इससे भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में मजबूती मिली है.
कुल बिक्री 16.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक
PLI योजना के सभी क्षेत्रों में प्रतिभागियों की संयुक्त बिक्री मार्च 2025 तक 16.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है. यह आंकड़ा भारत की विनिर्माण क्षमता को दर्शाता है. हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी बताया कि MSME क्षेत्र को योजना से अभी तक सीमित सीधा लाभ मिल रहा है.
कुछ क्षेत्रों, जैसे टेक्सटाइल और व्हाइट गुड्स, को अभी और समय चाहिए. वहीं, वियतनाम और चीन जैसी प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबले के लिए नीति निर्माण और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार जरूरी है.
रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि आने वाले बजट (2025-26) में PLI के लिए अधिक आवंटन, बेहतर मॉनिटरिंग और पूरक सुधार किए जाएं. इससे विनिर्माण का GDP में हिस्सा बढ़कर 25 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका
PLI योजना का उद्देश्य केवल घरेलू उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और फार्मास्यूटिकल्स जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक सप्लाई चेन में एक अहम स्तंभ बनाना है.
