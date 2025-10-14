ETV Bharat / business

न्यूनतम पीएफ पेंशन वृद्धि पर कब होगा फैसला, श्रम मंत्री मंडाविया ने दी यह जानकारी

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. हालांकि, न्यूनतम पीएफ पेंशन में बढ़ोतरी का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में थे, लेकिन सीबीटी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. लंबे समय उम्मीद की जा रही थी कि अक्टूबर में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह किया जा सकता है.

इस संबंध में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने 13 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में न्यूनतम पीएफ पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.

इससे साफ हो गया है कि न्यूनतम पीएफ पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला आने वाले महीनों में हो सकता है. फिलहाल पेंशनभोगियों को इसके लिए इंतजार ही करना होगा.