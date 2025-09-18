ETV Bharat / business

PepsiCo के ग्लोबल CEO की पीएम मोदी से मुलाकात, भारत को लेकर क्या है कंपनी की योजना

पेप्सिको के ग्लोबल सीईओ ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की. जानें क्या है कंपनी की योजना

PepsiCo CEO meets PM Modi
PepsiCo के ग्लोबल सीईओ और चेयरमैन रेमन लगुआर्टा ने पीएम मोदी से की मुलाकात (source @PepsiCo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 7:16 PM IST

नई दिल्ली: भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए एफएमसीजी सेक्टर की अमेरिकी कंपनी पेप्सिको (PepsiCo) के ग्लोबल सीईओ और चेयरमैन रेमन लगुआर्टा (Ramon Laguarta) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने भारतीय बाजार के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर चर्चा की.

पिछले छह महीनों में लगुआर्टा की यह दूसरी भारत यात्रा है. इससे एक बाजार के रूप में भारत के महत्व का पता चलता है. इस यात्रा के दौरान उनके साथ कंपनी की वैश्विक कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं.

पेप्सिको ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, ''कल, हमारे चेयरमैन और सीईओ रेमन लगुआर्टा ने नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर सम्मानित महसूस किया. इस मुलाकात में उन्होंने भारत के प्रति पेप्सिको की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने और विनिर्माण, स्थिरता, नवाचार और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की.''

पेप्सिको का बड़ा बाजार है भारत
लगुआर्टा की प्रधानमंत्री के साथ यह पहली मुलाकात थी. हालांकि वे लगभग सात वर्षों से पेप्सिको के बोर्ड के प्रमुख हैं. पेप्सिको इंडिया के सीईओ जागृत कोटेचा भी इस बैठक में शामिल हुए. कंपनी भारत में दो नए संयंत्रों में निवेश कर रही है. असम में एक खाद्य संयंत्र और मध्य प्रदेश में एक कंसंट्रेट संयंत्र. पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास स्नैक्स के लिए अपने नए संयंत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है.

काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है यह बैठक
यह बैठक नई जीएसटी दरों की पृष्ठभूमि में हो रही है, जहां सरकार ने स्नैक्स सहित खाद्य उत्पादों पर शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है. इससे पेप्सिको के प्रमुख ब्रांड जैसे लेज, कुरकुरे, चीटोज और क्वेकर ओट्स को लाभ होगा.

पेप्सिको का बड़ा बाजार है भारत
हालांकि, पेय पदार्थों पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत के Sin Tax को मिलाकर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गईं. पेप्सिको, जो पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, यूपी, स्टिंग, एक्वाफिना, ट्रॉपिकाना और स्लाइस जैसे कई अन्य ब्रांडों के साथ काम करती है, ने जून तिमाही में पेय पदार्थों के कारोबार में गिरावट दर्ज की. पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का परिचालन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2024 में 9,096.62 करोड़ रुपये रहा.

