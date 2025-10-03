सुरक्षित भुगतान करें, समझदारी से निवेश करें: सेबी ने पेश किए नए टूल
@valid हैंडल के जरिए किए गए भुगतानों पर अंगूठे के निशान वाला एक ग्रीन ट्रायंगल दिखाई देगा, जो ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करता है.
Published : October 3, 2025 at 4:01 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप शेयरों, म्यूचुअल फंड या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, तो सुरक्षित भुगतान अब और भी आसान हो गया है. दरअसल, बुधवार को द सिक्योरिटीड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने दो नए टूल लॉन्च किए हैं . इनमें वैलिड यूपीआई हैंडल और सेबी चेक शामिल है.
इसका उद्देश्य निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और यह सुनिश्चित करना है पैसा केवल सेबी-रजिस्टर्ड मध्यस्थों के पास ही जाए. प्रत्येक सेबी-रजिस्टर्ड मध्यस्थ (ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, आदि) को अब @valid से समाप्त होने वाली यूपीआई आईडी का उपयोग करेगा. इन आईडी में '.brk' (ब्रोकर) या '.mf' (म्यूचुअल फंड) जैसे सफिक्स भी होंगे ताकि आपको तुरंत पता चल सके कि आप किसे भुगतान कर रहे हैं.
90 प्रतिशत से ज़्यादा निवेशक कर रहे इस्तेमाल
@valid हैंडल के जरिए किए गए भुगतानों पर अंगूठे के निशान वाला एक ग्रीन ट्रायंगल दिखाई देगा, जो ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करता है. इसी निशान वाला एक QR कोड यह सुनिश्चित करता है कि आप सही संस्था को भुगतान कर रहे हैं. 90 प्रतिशत से ज़्यादा निवेशक, ब्रोकर और सभी म्यूचुअल फंड पहले ही @valid UPI सिस्टम अपना चुके हैं.
बता दें कि आप अभी भी NEFT, RTGS, IMPS का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन @valid हैंडल आपको एक तेज और सुरक्षित डिजिटल विकल्प प्रदान करता है.
सेबी चेक टूल
पैसे ट्रांसफर करने से पहले, आप सेबी चेक पोर्टल, सारथी ऐप या सेबी वेबसाइट के माध्यम से मध्यस्थों की UPI आईडी या बैंक अकाउंट की डिटेल वेरिफाई कर सकते हैं. यह सेबी चेक प्लेटफॉर्म, इसके सारथी ऐप या सेबी पोर्टल के माध्यम से मध्यस्थ की @valid UPI आईडी या खाता संख्या और IFSC कोड का उपयोग करके किया जा सकता है.
सेबी ने कहा, "ये पहल सुनिश्चित सुरक्षा प्रदान करती है. धोखाधड़ी को रोकती है और निवेशक भुगतान में पारदर्शिता बढ़ाती है." उन्होंने निवेशकों से @valid हैंडल का सक्रिय रूप से उपयोग करने और धन हस्तांतरित करने से पहले विवरणों को सत्यापित करने का आग्रह किया.
यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है
अपंजीकृत संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी से फंड कलेक्शन आज निवेशकों के सामने आने वाले सबसे बड़े जोखिमों में से एक है. इन बदलावों के साथ आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका ब्रोकर या म्यूचुअल फंड असली है या नहीं. आपको स्पेसिफिक UPI आईडी और ट्रस्ट सिंबल के जरिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है. आप पैसे भेजने से पहले हर भुगतान विवरण को स्वयं सत्यापित कर सकते हैं.
निवेशक के लिए सुझाव
ब्रोकर या म्यूचुअल फंड को UPI भुगतान करते समय हमेशा @valid प्रत्यय और हरे रंग के थम्ब्स-अप आइकन पर ध्यान दें और जब भी संदेह हो, तो विवरण की पुष्टि के लिए SEBI चेक का उपयोग करें. एक त्वरित वेरिफिकेशन आपको धोखाधड़ी में हजारों का नुकसान होने से बचा सकता है.
SEBI का यह कदम छोटे और खुदरा निवेशकों के लिए एक जीत है, जो आपको निवेश करते समय अधिक नियंत्रण, पारदर्शिता और मन की शांति प्रदान करता है.
यह भी पढ़ें- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों की मंजूरी का इंतजार