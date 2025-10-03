ETV Bharat / business

सुरक्षित भुगतान करें, समझदारी से निवेश करें: सेबी ने पेश किए नए टूल

नई दिल्ली: अगर आप शेयरों, म्यूचुअल फंड या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, तो सुरक्षित भुगतान अब और भी आसान हो गया है. दरअसल, बुधवार को द सिक्योरिटीड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने दो नए टूल लॉन्च किए हैं . इनमें वैलिड यूपीआई हैंडल और सेबी चेक शामिल है.

इसका उद्देश्य निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और यह सुनिश्चित करना है पैसा केवल सेबी-रजिस्टर्ड मध्यस्थों के पास ही जाए. प्रत्येक सेबी-रजिस्टर्ड मध्यस्थ (ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, आदि) को अब @valid से समाप्त होने वाली यूपीआई आईडी का उपयोग करेगा. इन आईडी में '.brk' (ब्रोकर) या '.mf' (म्यूचुअल फंड) जैसे सफिक्स भी होंगे ताकि आपको तुरंत पता चल सके कि आप किसे भुगतान कर रहे हैं.

90 प्रतिशत से ज़्यादा निवेशक कर रहे इस्तेमाल

@valid हैंडल के जरिए किए गए भुगतानों पर अंगूठे के निशान वाला एक ग्रीन ट्रायंगल दिखाई देगा, जो ऑथेंटिसिटी की पुष्टि करता है. इसी निशान वाला एक QR कोड यह सुनिश्चित करता है कि आप सही संस्था को भुगतान कर रहे हैं. 90 प्रतिशत से ज़्यादा निवेशक, ब्रोकर और सभी म्यूचुअल फंड पहले ही @valid UPI सिस्टम अपना चुके हैं.

बता दें कि आप अभी भी NEFT, RTGS, IMPS का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन @valid हैंडल आपको एक तेज और सुरक्षित डिजिटल विकल्प प्रदान करता है.

सेबी चेक टूल

पैसे ट्रांसफर करने से पहले, आप सेबी चेक पोर्टल, सारथी ऐप या सेबी वेबसाइट के माध्यम से मध्यस्थों की UPI आईडी या बैंक अकाउंट की डिटेल वेरिफाई कर सकते हैं. यह सेबी चेक प्लेटफॉर्म, इसके सारथी ऐप या सेबी पोर्टल के माध्यम से मध्यस्थ की @valid UPI आईडी या खाता संख्या और IFSC कोड का उपयोग करके किया जा सकता है.