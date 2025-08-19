मुंबई: पटेल रिटेल लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला. रिपोर्ट के मुताबिक, खुलने के 2 घंटे के भीतर पटेल रिटेल आईपीओ को निवेशकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ.

पटेल रिटेल आईपीओ 19 अगस्त को बाजार में बोली के लिए खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया. पटेल रिटेल ने सोमवार को एंकर निवेशकों से 43 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए. एनएसई पर दोपहर 14:38 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ को 78.15 लाख शेयरों के मुकाबले 2.62 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जो 3.36 गुना है.

खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) के 42,61,050 शेयरों के मुकाबले 82,54,386 सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, जो 1.94 गुना है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3.73 गुना बोलियां मिली हैं.

सुपरमार्केट चेन पटेल रिटेल लिमिटेड के शेयर 237 रुपये से 255 रुपये प्रति शेयर के मूल्य बैंड में सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध हैं. निवेशक 21 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं. यह आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी. आईपीओ का अलॉटमेंट 22 अगस्त को होगा. कंपनी के शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे.

पटेल रिटेल आईपीओ की जीएमपी कीमत

ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म के अनुसार, पटेल रिटेल के शेयरों का जीएमपी मंगलवार को अनियमित बाजार में 38 रुपये चल रहा है और लगभग 15 प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद की जा रही है. रिपोर्ट के मताबिक, आईपीओ का जीएमपी 46 रुपये तक जा सकता है, जो 18.04 प्रतिशत की लिस्टिंग गेन दर्शाता है.

43 रिटेल स्टोर का संचालन

पटेल रिटेल लिमिटेड की स्थापना 2008 में हुई थी और इसने महाराष्ट्र के अंबरनाथ में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला था. इस कंपनी ने महाराष्ट्र के ठाणे और रायगढ़ जिले के उपनगरीय क्षेत्रों में अपने परिचालन का विस्तार किया है और कई स्टोर खोले हैं. कंपनी अपने स्टोर के जरिये लोगों की दैनिक जरूरतों के लिए खाद्य, गैर-खाद्य पदार्थ, सामान्य वस्तुएं और परिधान सहित विविध प्रकार के उत्पाद बेचती है. यह 'पटेल्स आर मार्ट' ब्रांड के तहत टियर-III शहरों और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में अपने स्टोर का संचालन कर रही है. कंपनी के अनुसार, 31 मई, 2025 तक पटेल रिटेल 43 स्टोर संचालित कर रही थी.

वित्त वर्ष 2025 में पटेल रिटेल कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 820.69 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 814.19 करोड़ रुपये था.

