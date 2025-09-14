ETV Bharat / business

IPO से पहले OYO का मास्टर प्लान, Sunday Hotels के जरिए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी छलांग

OYO होटल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 5:30 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: देश की प्रमुख हॉस्पिटैलिटी कंपनी Oyo की पैरेंट कंपनी Prism अपने प्रीमियम ब्रांड Sunday Hotels & Resorts को देशभर में तेज़ी से विस्तार देने जा रही है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 40 नए अपस्केल प्रॉपर्टीज जोड़ने का ऐलान किया है. इन होटलों में 4-स्टार और 5-स्टार कैटेगरी की सुविधाएं होंगी. मेट्रो से नॉन-मेट्रो शहरों तक फोकस

Sunday Hotels की रणनीति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. कंपनी ने साफ किया है कि उसका ध्यान नॉन-मेट्रो शहरों, धार्मिक स्थलों और वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी जैसे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स पर भी रहेगा. इसका मकसद घरेलू और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित करना है. गुजरात, यूपी और राजस्थान बनेंगे हब

कंपनी के मुताबिक FY26 में आने वाली नई प्रॉपर्टीज़ में से लगभग 40% होटल तीन राज्यों — गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खुलेंगे. इन राज्यों में बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए Sunday Hotels यहां बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी में है. मेट्रो शहरों में भी मजबूत उपस्थिति

सिर्फ टियर-2 और टियर-3 शहर ही नहीं, बल्कि Sunday Hotels की नज़र देश के बड़े मेट्रो शहरों पर भी है. कंपनी इस समय मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और रायपुर के प्रमुख होटल मालिकों से बातचीत कर रही है. यहां प्रॉपर्टीज़ जोड़ने से ब्रांड की प्रीमियम पोज़िशनिंग और मजबूत होगी.