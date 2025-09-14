ETV Bharat / business

IPO से पहले OYO का मास्टर प्लान, Sunday Hotels के जरिए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी छलांग

कंपनी चालू वित्त वर्ष में पूरे भारत में चार सितारा और पांच सितारा होटलों सहित 40 नए लक्जरी होटल जोड़ने की योजना बना रही है.

OYO होटल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 5:30 PM IST

हैदराबाद: देश की प्रमुख हॉस्पिटैलिटी कंपनी Oyo की पैरेंट कंपनी Prism अपने प्रीमियम ब्रांड Sunday Hotels & Resorts को देशभर में तेज़ी से विस्तार देने जा रही है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) में 40 नए अपस्केल प्रॉपर्टीज जोड़ने का ऐलान किया है. इन होटलों में 4-स्टार और 5-स्टार कैटेगरी की सुविधाएं होंगी.

मेट्रो से नॉन-मेट्रो शहरों तक फोकस
Sunday Hotels की रणनीति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. कंपनी ने साफ किया है कि उसका ध्यान नॉन-मेट्रो शहरों, धार्मिक स्थलों और वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी जैसे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स पर भी रहेगा. इसका मकसद घरेलू और विदेशी पर्यटकों दोनों को आकर्षित करना है.

गुजरात, यूपी और राजस्थान बनेंगे हब
कंपनी के मुताबिक FY26 में आने वाली नई प्रॉपर्टीज़ में से लगभग 40% होटल तीन राज्यों — गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खुलेंगे. इन राज्यों में बिजनेस ट्रैवल और टूरिज्म की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए Sunday Hotels यहां बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी में है.

मेट्रो शहरों में भी मजबूत उपस्थिति
सिर्फ टियर-2 और टियर-3 शहर ही नहीं, बल्कि Sunday Hotels की नज़र देश के बड़े मेट्रो शहरों पर भी है. कंपनी इस समय मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और रायपुर के प्रमुख होटल मालिकों से बातचीत कर रही है. यहां प्रॉपर्टीज़ जोड़ने से ब्रांड की प्रीमियम पोज़िशनिंग और मजबूत होगी.

ग्लोबल एक्सपर्टीज और लोकल टच
Sunday Hotels & Resorts के बिजनेस हेड आदित्य शर्मा का कहना है कि यह ब्रांड ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्टीज़ को लोकल ऑपरेशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है. यह मॉडल लचीला और मुनाफ़े वाला है, जिससे अनुभवी होटल मालिकों और नए उद्यमियों दोनों को लाभ होगा.

उद्यमियों और निवेशकों के लिए अवसर
Sunday Hotels का बिजनेस मॉडल होटल मालिकों को कम लागत में बेहतर टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है. इससे उनकी आय बढ़ने और ब्रांड वैल्यू मजबूत होने की संभावना रहती है. साथ ही, Prism के IPO से पहले यह कदम निवेशकों को भी भरोसा दिलाने वाला है कि कंपनी प्रीमियम और लग्ज़री सेगमेंट में भी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है.

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट
भारत में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है. धार्मिक यात्राएं, वाइल्डलाइफ टूरिज्म और स्मार्ट सिटी मिशन के चलते यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. Sunday Hotels का विस्तार इस बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार व निवेश के नए अवसर पैदा करेगा.

