जन धन योजना के खातों में 2.63 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि, 56 करोड़ से अधिक खाते खोले गए - PMJDY PROGRESS

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56.04 करोड़ खाते खुले, 2.63 लाख करोड़ जमा, 13.05 करोड़ निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने पर जोर.

सांकेतिक फोटो (IANS)
Published : August 19, 2025 at 5:24 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत अब तक 56.04 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल 2,62,858.50 करोड़ रुपये जमा हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि इसमें से 4.82 करोड़ खाते शून्य-शेष वाले हैं. 2 जुलाई, 2025 से अब तक खोले गए खाते 0.27 करोड़ हैं.

सरकार का उद्देश्य केवल नए खाते खोलना नहीं है, बल्कि उनके सक्रिय उपयोग को सुनिश्चित करना भी है. इसके लिए नियमित लेनदेन, ओवरड्राफ्ट सुविधा, जमा, और रुपे कार्ड के माध्यम से डिजिटल जुड़ाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पीएमजेडीवाई खातों को सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से जोड़ा गया है. खाताधारक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं से ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही, खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) शामिल हैं. चौधरी ने बताया कि अभी तक 7.24 करोड़ खाताधारक PMJJBY और 17.58 करोड़ PMSBY से जुड़े हैं, जिससे वित्तीय सुरक्षा और समावेशन बढ़ा है.

हालांकि, कुल खातों में से 13.05 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, यदि किसी खाते में दो साल तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है. बैंक और सरकार नियमित रूप से इन खातों की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें पुनः सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं.

इस दिशा में हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करने पर ध्यान दिया जा रहा है. अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं का लाभ उठा सकें.

पीएमजेडीवाई योजना का मूल उद्देश्य वित्तीय समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है. सरकार ने यह भी कहा है कि खाताधारक अपने खातों का सक्रिय उपयोग करके न केवल व्यक्तिगत वित्तीय सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकते हैं. इस तरह, पीएमजेडीवाई योजना भारत में सभी नागरिकों तक बैंकिंग सेवाओं और सरकारी लाभ पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.

