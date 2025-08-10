मुंबई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तेजी से बढ़ती कंपनी OpenAI अपने सबसे डिमांड वाले कर्मचारियों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज लेकर आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी करीब 1,000 फुल-टाइम कर्मचारियों को एक विशेष वन टाइम अवॉर्ड देने जा रही है, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है.

CEO सैम ऑल्टमैन का मैसेज

द वर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार, Slack पर भेजे गए इंटरनल मैसेज में OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने बताया कि यह विशेष अवॉर्ड एप्लाइड इंजीनियरिंग, स्केलिंग और सेफ्टी क्षेत्रों में काम कर रहे रिसर्चर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को दिया जाएगा. ऑल्टमैन ने कहा कि कंपनी कर्मचारियों की सैलरी में नियमित बढ़ोतरी भी जारी रखेगी, ताकि टैलेंट लॉस को रोका जा सके.

बोनस की शर्तें और फायदें

यह बोनस कर्मचारियों के रोल और सीनियरिटी के आधार पर अलग-अलग होगा.

भुगतान दो साल में तिमाही किस्तों में किया जाएगा.

कर्मचारी इसे स्टॉक, कैश या दोनों रूपों में प्राप्त कर सकेंगे.

इस कदम का मकसद AI इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच टॉप टैलेंट को लंबे समय तक बनाए रखना है.

टेक सेक्टर में आकर्षक वेतन और बोनस कोई नई बात नहीं है, लेकिन OpenAI का यह ऑफर इसकी तकनीकी टीम की अहमियत को दर्शाता है. खासकर तब, जब Meta जैसी दिग्गज कंपनियां भी टैलेंट हायरिंग में आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं.

AI रेस में बढ़त बनाए रखने की रणनीति

अमेरिका की सिलिकॉन वैली में इस समय AI विशेषज्ञता के लिए प्रतिस्पर्धा चरम पर है. बड़े टेक जायंट और फंडेड स्टार्टअप्स बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने के लिए हाई सैलरी पैकेज और बोनस ऑफर कर रहे हैं. OpenAI का यह कदम उसके AI सेक्टर में नेतृत्व को बनाए रखने की स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है.

सेकेंडरी शेयर सेल की तैयारी

OpenAI एक नई सेकेंडरी शेयर सेल की तैयारी में भी है, जिससे ज्यादा कर्मचारी अपने शेयर बेच पाएंगे. पिछली सेल में कंपनी के शेयर $274 प्रति शेयर के भाव से बिके थे. इस बार कीमत और ज्यादा होने की संभावना है, जिससे OpenAI की वैल्यूएशन $300 अरब के आंकड़े को पार कर सकती है.

