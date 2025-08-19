नई दिल्ली: अमेरिकी टेक दिग्गज OpenAI ने मंगलवार को भारत में ChatGPT Go नामक नई सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च करने की घोषणा की. इस योजना का उद्देश्य भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत एआई टूल्स को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है. ChatGPT Go की कीमत ₹399 प्रति माह (GST सहित) रखी गई है और भुगतान UPI के जरिए किया जा सकता है.

कंपनी के अनुसार, ChatGPT Go के सभी फीचर्स GPT‑5 पर आधारित हैं, और उपयोगकर्ता इसे भारतीय भाषाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. नई योजना के तहत GPT‑5 का उपयोग करते समय उपयोगकर्ताओं को मुफ्त योजना की तुलना में 10 गुना अधिक संदेश सीमा, 10 गुना अधिक इमेज जेनरेशन और 10 गुना अधिक फाइल या इमेज अपलोड करने की सुविधा मिलेगी. साथ ही, इसमें दो गुना लंबी मेमोरी भी है, जिससे व्यक्तिगत और कस्टमाइज्ड उत्तर मिल सकेंगे.

यह नया विकल्प पहले से मौजूद सब्सक्रिप्शन योजनाओं के साथ उपलब्ध है, जिसमें ChatGPT Plus शामिल है, जिसकी कीमत ₹1,999 प्रति माह है. Plus योजना उपयोगकर्ताओं को प्राथमिक पहुंच, तेज़ प्रदर्शन और उच्च उपयोग सीमा प्रदान करती है. इसके अलावा, ChatGPT Pro पेशेवर और एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, जिसकी कीमत ₹19,900 प्रति माह है. Pro योजना में उपयोगकर्ताओं को उच्चतम स्केल, कस्टमाइजेशन और एडवांस्ड मॉडल तक पहुँच मिलती है.

OpenAI के वाइस प्रेसिडेंट और ChatGPT के प्रमुख निक टर्ली ने कहा कि भारत में करोड़ों लोग ChatGPT का दैनिक उपयोग शिक्षा, काम, रचनात्मकता और समस्या समाधान के लिए करते हैं. ChatGPT Go UPI के माध्यम से भुगतान को आसान बनाकर इन क्षमताओं को और अधिक सुलभ करता है.

कंपनी के अनुसार, भारत ChatGPT का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है. ChatGPT ने इंस्टॉल पर जीवनकाल राजस्व में सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया है. ChatGPT का औसत जीवनकाल राजस्व प्रति इंस्टॉल $2.91 है, जबकि Anthropic का Claude $2.55 और Elon Musk का Grok $0.75 पर रहा. Microsoft का Copilot ऐप केवल $0.27 पर रहा.

GPT‑5 सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है. Plus सब्सक्राइबर को अधिक उपयोग सीमा मिलती है, जबकि Pro सब्सक्राइबर को GPT‑5 Pro तक पहुँच मिलती है, जिसमें लंबा और गहरा reasoning सिस्टम है, जो और भी व्यापक और सटीक उत्तर प्रदान करता है..

