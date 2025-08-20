चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में इनोवेशन को बढ़ावा देने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है.सरकार ने बिल समाज को टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाने के उद्देश्य से पेश किया है.

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल एक सुरक्षित और सकारात्मक ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से इनोवेशन और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए संतुलित रास्ता अपनाता है और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है.

यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेनदेन पर प्रतिबंध लगाता है.

विधेयक सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए गतिविधियों को भी गैरकानूनी घोषित करता है—ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक. यह हमारे युवाओं को शिकारी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाने के लिए है.

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहां तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है. सरकार के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का अक्सर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाली मैसेजिंग गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया जाता है.

इसके अलावा यह डिजिटल सेक्टर के राष्ट्रीय कानूनों को फिजिकल वर्ल्ड में संबंधित गतिविधियों के मौजूदा कानूनों के साथ संरेखित करता है, जहां सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित या दंडनीय हैं - जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और विभिन्न राज्य सरकार के कानूनों में.

सरकार ने कहा, "ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय एक डेडिकेटेड ढांचा स्थापित करेगा. ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) शैक्षिक और सांस्कृतिक मूल्यों, कौशल विकास और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाले ऑनलाइन गेम्स को समर्थन प्रदान करेंगे."

ई-स्पोर्ट्स का प्रचार और मान्यता

ई-स्पोर्ट्स को भारत में प्रतिस्पर्धी खेल के एक वैध रूप के रूप में मान्यता दी गई है.

खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स आयोजनों के संचालन के लिए दिशानिर्देश और स्टैंडर्ड तैयार करेगा.

ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग अकादमियों, रिसर्च सेंटर्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफार्मों की स्थापना होगी.

प्रोत्साहन योजनाएं, जागरूकता अभियान और व्यापक खेल नीति पहलों में ई-स्पोर्ट्स का एकीकरण होगा.



सोशल और ऐजुकेशनल गेम्स को बढ़ावा

केंद्र सरकार को ऑनलाइन सोशल गेम्ल को मान्यता देने, कैटेग्राइज करने और रजिस्टर करने का अधिकार है.

सुरक्षित, आयु-उपयुक्त सोशल और ऐजुकेशनल गेम्स के डेवलपमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन के लिए प्लेटफार्मों की सुविधा मिलेगी.

मनोरंजन, स्किल-डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी में सोशल गेम्स की पॉजिटिव भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे.

भारतीय मूल्यों से जुड़ी सांस्कृतिक और शैक्षिक गेमिंग सामग्री के लिए समर्थन दिजा जाएगा.



हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन

ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, चाहे वे कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हों.

सभी प्रकार के मीडिया में मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध.

ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े वित्तीय लेनदेन पर बैन, बैंकों और पेमेंट सिस्टम को ऐसे भुगतान संसाधित करने से प्रतिबंधित किया गया.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत गैरकानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म तक एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार.

ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना

केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर का प्राधिकरण स्थापित करेगी या किसी मौजूदा प्राधिकरण या प्राधिकरणों या किसी एजेंसी को निगरानी के लिए नामित करेगी.

विधेयक के सकारात्मक प्रभाव

रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: वैश्विक गेमिंग निर्यात, रोजगार और इनोवेशन में भारत की भूमिका को बढ़ाता है.

युवाओं का सशक्तिकरण: ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित डिजिटल गेम्स के माध्यम से रचनात्मक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है.

सुरक्षित डिजिटल वातावरण: परिवारों को ऑनलाइन मनी गेमिंग की हानिकारक प्रथाओं से बचाता है.

वैश्विक नेतृत्व: भारत को ज़िम्मेदार गेमिंग इनोवेशन और डिजिटल नीति-निर्माण में अग्रणी बनाता है.

