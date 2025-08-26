ETV Bharat / business

UPS या NPS: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वन-टाइम स्विच सुविधा शुरू - UPS TO NPS

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अब कर्मचारियों को UPS से NPS में वन-टाइम स्विच करने का विकल्प मिलेगा.

one-time switch facility from UPS to NPS for govt employees Finance Ministry
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (File/ ANI)
Published : August 26, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में एकमुश्त, एकतरफा स्विच की सुविधा शुरू की है. इस सुविधा से यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अपने पेंशन खातों को एनपीएस में ट्रांसफर करने की अनुमति मिल जाएगी.

सोमवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वन-टाइम स्विच सुविधा UPS ग्राहकों को उनकी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक उपलब्ध है. यानी यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी अब अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक किसी भी समय एनपीएस में स्विच कर सकते हैं. हालांकि, बर्खास्तगी, निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे.

यह विकल्प, कुछ संशोधनों के साथ, नियम 56J के तहत इस्तीफा देने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है. हालांकि, जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर इस विकल्प को नहीं चुनेंगे, वे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत बने रहेंगे.

अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार स्विच होने के बाद, कर्मचारी UPS लाभों, जिनमें सुनिश्चित भुगतान शामिल हैं, के हकदार नहीं रहेंगे. हालांकि, कर्मचारी के NPS कोष में निकासी के समय सरकार का 4 प्रतिशत अंतर अंशदान जोड़ दिया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभों को सुव्यवस्थित करना और लचीलापन प्रदान करना है. साथ ही NPS को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति समाधान के रूप में सुदृढ़ करना है.

गौरतलब है कि 1 अप्रैल, 2025 से, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत UPS को एक विकल्प के रूप में पेश किया है. कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं. एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान मिलेगा.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है. कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है. यूपीएस को एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं.

NPS में स्विच के लिए पात्रता
यह स्विच सुविधा केवल केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो वर्तमान में यूपीएस में नामांकित हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह स्विच केवल एकतरफा है- एक बार जब कर्मचारी एनपीएस में चले जाते हैं, तो वे यूपीएस में वापस नहीं आ सकते. इसके अलावा, निष्कासन, बर्खास्तगी, दंड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामलों में स्विच की अनुमति नहीं होगी.

स्विच का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी तब पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे. इसका अर्थ है कि वे अब यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान या अन्य लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे.

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों अहम
एकमुश्त स्विच सुविधा की शुरुआत कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति कोष के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण और विकल्प प्रदान करती है. कई लोग एनपीएस को एक लचीली और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना के रूप में देखते हैं, जो यूपीएस के तहत निश्चित भुगतान की तुलना में संभावित रूप से अधिक रिटर्न प्रदान करती है.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: क्या कम होगी पेंशन कम्युटेशन की अवधि? चर्चाएं तेज

