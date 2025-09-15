Ola Electric ने PLI स्कीम के तहत सरकार से मांगी ₹400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि
Ola Electric ने PLI योजना के तहत ₹400 करोड़ का दावा किया, Gen 3 स्कूटर प्रमाणित, बिक्री और लाभप्रदता में वृद्धि की संभावना.
Published : September 15, 2025 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने सरकार की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत लगभग 400 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की मांग की है. उद्योग सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने यह दावा लोकलाइजेशन और नियामक शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए दाखिल किया है.
सूत्रों के मुताबिक, ओला ने यह दावा वित्त वर्ष 2025 में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की योग्य बिक्री के आधार पर किया है. PLI योजना के तहत 13-14 प्रतिशत की दर से यह इंसेंटिव बनता है, जो करीब 400 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. बताया जा रहा है कि यह प्रोत्साहन कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति को मजबूत करेगा और आने वाले तिमाहियों में इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा.
विशेष रूप से, पिछले साल टू-व्हीलर कंपनियों में केवल ओला ही PLI स्कीम का लाभ पाने वाली कंपनी थी. यह उपलब्धि कंपनी और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग दोनों के लिए बड़ी मानी जाती है. ओला ने लगातार दो साल तक टू-व्हीलर कैटेगरी में सबसे ज्यादा PLI-योग्य बिक्री की है, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग में इसके नेतृत्व और अग्रणी स्थिति को दर्शाता है.
इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने Gen 3 स्कूटर मॉडल के लिए PLI नियमों का पालन करने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लिया है. यह प्रमाणपत्र कंपनी के S1 लाइन-अप की सभी Gen 3 स्कूटर्स पर लागू है. Gen 3 मॉडल कंपनी की कुल बिक्री का बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए इस प्रमाणन से Q2 FY26 से कंपनी की लाभप्रदता में वृद्धि होने की उम्मीद है.
शेयर बाजार में भी ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति मजबूत दिख रही है. BSE के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक महीने में स्टॉक में 19.25 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न देखा गया है. वहीं, पिछले 3 महीने में यह स्टॉक 13.60 प्रतिशत, पिछले 6 महीने में 10.03 प्रतिशत और पिछले साल में 51.03 प्रतिशत गिरावट और बढ़त का मिश्रित प्रदर्शन कर चुका है. हाल ही में शेयर 3 प्रतिशत (2.85%) की तेजी के साथ 60.57 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.
इस तरह, PLI योजना के तहत प्रोत्साहन और Gen 3 स्कूटर प्रमाणन से ओला इलेक्ट्रिक की वित्तीय मजबूती और EV बाजार में अग्रणी स्थिति और भी मजबूत होगी.
