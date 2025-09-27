अच्छी खबर! अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज, कुएं की खुदाई में मिले संकेत
कंपनी अंडमान ऑफशोर के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोज कर रही है; खोदे गए कुएं के सैंपल में नेचुरल गैस मिलने की पुष्टि हुई.
Published : September 27, 2025 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: ऑयल इंडिया के स्टॉक में अगले सत्र में संभावित एक्शन देखने को मिल सकता है. कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस की खोज हुई है. यह खोज पहली बार इस ब्लॉक में हुई है और प्रारंभिक जांच के बाद इसकी पुष्टि भी कर दी गई है.
कंपनी ने बताया कि विजयापुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस मिलने की पुष्टि हुई है. यह कुआं Open Acreage Licensing Policy (OALP) के तहत ड्रिल किया गया था. प्रारंभिक विश्लेषण से प्राकृतिक गैस की उपस्थिति पाई गई है और अब यह अध्ययन जारी है कि कुएं से निकल रही गैस कहां से आ रही है. कंपनी अंडमान ऑफशोर के इस क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर में सक्रिय रूप से खोज कर रही है.
अब तक ऑयल इंडिया ने असम, राजस्थान, महानदी और अंडमान में कुल 57 कुओं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है. इसमें असम में 5,900 मीटर और अंडमान में 4,200 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग शामिल है. कंपनी की योजना है कि इस ब्लॉक में और खोज जारी रहे और नए स्तर की जांच के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए.
कंपनी का लक्ष्य और निवेश योजना
ऑयल इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना कैपेक्स 17,000 करोड़ रुपये रखा है, जो पिछले वर्ष के 8,500 करोड़ रुपये से दोगुना है. कंपनी का उद्देश्य है कि दशक के अंत तक सालाना 1 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया जाए.
इस बड़ी खोज की जानकारी बाजार बंद होने के बाद साझा की गई. इससे पहले शुक्रवार को Oil India का शेयर NSE पर 1.35% गिरकर 409.20 रुपये पर बंद हुआ था. विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई खोज से कंपनी की स्थिति मजबूत होगी और स्टॉक में अगले सत्र में सकारात्मक रुझान देखने को मिल सकता है.
ऑयल इंडिया की यह खोज न केवल कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा देगी. विशेषज्ञों के अनुसार, अंडमान ब्लॉक की यह खोज देश के लिए रणनीतिक महत्व रखती है और निवेशकों के लिए भी आकर्षक अवसर पेश कर सकती है.
