अच्छी खबर! अंडमान में प्राकृतिक गैस की खोज, कुएं की खुदाई में मिले संकेत

नई दिल्ली: ऑयल इंडिया के स्टॉक में अगले सत्र में संभावित एक्शन देखने को मिल सकता है. कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक में नेचुरल गैस की खोज हुई है. यह खोज पहली बार इस ब्लॉक में हुई है और प्रारंभिक जांच के बाद इसकी पुष्टि भी कर दी गई है.

कंपनी ने बताया कि विजयापुरम-2 कुएं में प्राकृतिक गैस मिलने की पुष्टि हुई है. यह कुआं Open Acreage Licensing Policy (OALP) के तहत ड्रिल किया गया था. प्रारंभिक विश्लेषण से प्राकृतिक गैस की उपस्थिति पाई गई है और अब यह अध्ययन जारी है कि कुएं से निकल रही गैस कहां से आ रही है. कंपनी अंडमान ऑफशोर के इस क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर में सक्रिय रूप से खोज कर रही है.

अब तक ऑयल इंडिया ने असम, राजस्थान, महानदी और अंडमान में कुल 57 कुओं की ड्रिलिंग पूरी कर ली है. इसमें असम में 5,900 मीटर और अंडमान में 4,200 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग शामिल है. कंपनी की योजना है कि इस ब्लॉक में और खोज जारी रहे और नए स्तर की जांच के जरिए उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए.

कंपनी का लक्ष्य और निवेश योजना

ऑयल इंडिया ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अपना कैपेक्स 17,000 करोड़ रुपये रखा है, जो पिछले वर्ष के 8,500 करोड़ रुपये से दोगुना है. कंपनी का उद्देश्य है कि दशक के अंत तक सालाना 1 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया जाए.