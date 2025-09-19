LG Electronics और Tata Capital अक्टूबर में लॉन्च करेंगे मेगा IPO, निवेशकों के लिए छप्पड़फाड़ कमाई का मौका!
अक्टूबर 2025 में LG Electronics और Tata Capital अपने मेगा आईपीओ लॉन्च करेंगे. निवेशकों के लिए रिटेल और संस्थागत हिस्सेदारी का बड़ा अवसर तैयार है.
Published : September 19, 2025 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: अक्टूबर, 2025 में शेयर बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है. इस महीने कई प्रमुख कंपनियां अपने आईपीओ के जरिए निवेशकों को आकर्षक अवसर देने की तैयारी में हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन आईपीओ से न केवल बाजार में तरलता बढ़ेगी बल्कि निवेशकों के लिए कमाई का भी बड़ा मौका उपलब्ध होगा. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स का.
LG Electronics का मेगा आईपीओ
LG इलेक्ट्रॉनिक्स अक्टूबर 2025 में अपने आईपीओ के जरिए भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है. इस आईपीओ का अनुमानित साइज लगभग 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपये रखा गया है. कंपनी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी भारतीय यूनिट में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है. इसके तहत कोरियाई मूल कंपनी ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत लगभग 10.2 करोड़ शेयर बेचने वाली है.
LG ने दिसंबर 2024 में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था, जिसे बाजार नियामक सेबी ने मंजूरी दे दी है. यदि यह आईपीओ लॉन्च होता है, तो यह देश का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा. इससे पहले हुंडई ने 2024 में 27,870 करोड़ रुपये का, एलआईसी ने 2022 में 21,000 करोड़ रुपये का और पेटीएम ने 2021 में 18,300 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च किया था.
ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, LG के आईपीओ में 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए, 50 प्रतिशत संस्थागत निवेशकों के लिए और शेष 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व किया जाएगा.
Tata कैपिटल का मेगा आईपीओ
नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टाटा कैपिटल भी अक्टूबर 2025 में अपना मेगा आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके अनुमानित साइज लगभग 2 अरब डॉलर यानी 17,200 करोड़ रुपये रखा गया है. पहले 30 सितंबर तक इसके शेयर बाजार में डेब्यू की संभावना थी, लेकिन अब यह आईपीओ अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में लॉन्च हो सकता है.
टाटा कैपिटल ने अप्रैल 2025 में सेबी के पास गोपनीय आईपीओ दस्तावेज जमा कराए थे. कंपनी का अनुमानित वैल्यूएशन 11 अरब डॉलर से अधिक है. यह आईपीओ अक्टूबर में हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर (27,870 करोड़ रुपये) के आईपीओ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा.
टाटा कैपिटल के आईपीओ में कुल 47.58 करोड़ शेयरों का लेन-देन होगा. इसमें 21 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी होंगे, जबकि ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 26.58 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. DRHP के मुताबिक, टाटा संस 23 करोड़ और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) 3.58 करोड़ शेयर बेचेंगे. वर्तमान में टाटा संस के पास कंपनी में 88.6 प्रतिशत और IFC के पास 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ETV Bharat की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.
