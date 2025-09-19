ETV Bharat / business

LG Electronics और Tata Capital अक्टूबर में लॉन्च करेंगे मेगा IPO, निवेशकों के लिए छप्पड़फाड़ कमाई का मौका!

हैदराबाद: अक्टूबर, 2025 में शेयर बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है. इस महीने कई प्रमुख कंपनियां अपने आईपीओ के जरिए निवेशकों को आकर्षक अवसर देने की तैयारी में हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन आईपीओ से न केवल बाजार में तरलता बढ़ेगी बल्कि निवेशकों के लिए कमाई का भी बड़ा मौका उपलब्ध होगा. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स का.

LG Electronics का मेगा आईपीओ

LG इलेक्ट्रॉनिक्स अक्टूबर 2025 में अपने आईपीओ के जरिए भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है. इस आईपीओ का अनुमानित साइज लगभग 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपये रखा गया है. कंपनी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी भारतीय यूनिट में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रही है. इसके तहत कोरियाई मूल कंपनी ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत लगभग 10.2 करोड़ शेयर बेचने वाली है.

LG ने दिसंबर 2024 में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था, जिसे बाजार नियामक सेबी ने मंजूरी दे दी है. यदि यह आईपीओ लॉन्च होता है, तो यह देश का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होगा. इससे पहले हुंडई ने 2024 में 27,870 करोड़ रुपये का, एलआईसी ने 2022 में 21,000 करोड़ रुपये का और पेटीएम ने 2021 में 18,300 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च किया था.

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, LG के आईपीओ में 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए, 50 प्रतिशत संस्थागत निवेशकों के लिए और शेष 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए रिजर्व किया जाएगा.

Tata कैपिटल का मेगा आईपीओ

नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी टाटा कैपिटल भी अक्टूबर 2025 में अपना मेगा आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके अनुमानित साइज लगभग 2 अरब डॉलर यानी 17,200 करोड़ रुपये रखा गया है. पहले 30 सितंबर तक इसके शेयर बाजार में डेब्यू की संभावना थी, लेकिन अब यह आईपीओ अक्टूबर के शुरुआती हफ्तों में लॉन्च हो सकता है.