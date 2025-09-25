अक्टूबर में बैंक कर्मियों की बल्ले-बल्ले! 20 दिन नहीं होंगे कामकाज, देखें Holiday लिस्ट
सितंबर समाप्त होने को है, इसलिए जानें अक्टूबर में बैंक छुट्टियां, ताकि आपका बैंकिंग काम समय पर पूरा हो और कोई परेशानी न आए.
Published : September 25, 2025 at 2:30 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. सितंबर का महीना समाप्त होने को है और नवरात्रि के साथ ही त्योहारी माहौल की शुरुआत हो गई. यह त्योहारी मौसम दशहरा, करवा चौथ, दिवाली और छठ पूजा तक बढ़ता हुआ पूरे देश में खुशी का माहौल बनाए रखेगा. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के कारण कई दिन बैंक बंद रहेंगे. इस वजह से यह जानना जरूरी हो जाता है कि अक्टूबर महीने में बैंक कब-कब बंद रहेंगे, ताकि बैंकिंग से जुड़ा आपका कोई काम अटका न रहे.
अक्टूबर में बैंकिंग छुट्टियों की लिस्ट काफी लंबी है और यह अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तारीखों पर लागू होगी.
अक्टूबर में प्रमुख बैंक छुट्टियां
- 1 अक्टूबर: नवरात्रि समाप्ति, महा नवमी, दशहरा और विजयादशमी/दुर्गा पूजा (दसैन) के कारण अगरतला, बेंगलुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहटी, ईटानगर, कानपुर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, शिलांग और तिरुवनंतपुरम के बैंक बंद रहेंगे.
- 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, विजयादशमी और दुर्गा पूजा (दसाईं) के कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे.
- 3 और 4 अक्टूबर: गंगटोक में दुर्गा पूजा के चलते बैंक बंद रहेंगे.
- 6 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजा के कारण अगरतला और कोलकाता के बैंक बंद रहेंगे.
- 7 अक्टूबर: महर्षि वाल्मिकी जयन्ती और कुमार पूर्णिमा पर बैंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और शिमला के बैंक बंद.
- 10 अक्टूबर: करवा चौथ के मौके पर शिमला के बैंक बंद रहेंगे.
- 18 अक्टूबर: कटि बिहु के चलते गुवाहाटी के बैंक बंद.
- 20 अक्टूबर: दिवाली (दीपावली), नरक चतुर्दशी और काली पूजा के कारण अहमदाबाद, बेंगलुरू, कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई समेत 25 प्रमुख शहरों के बैंक बंद रहेंगे.
- 21 अक्टूबर: दिवाली अमावस्या और गोवर्धन पूजा पर बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, गंगटोक, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर और श्रीनगर के बैंक बंद.
- 22 अक्टूबर: दिवाली, विक्रम संवंत नव वर्ष, बालिपदमी और लक्ष्मी पूजा के कारण अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलुरू, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर और पटना के बैंक बंद.
- 23 अक्टूबर: भाई दूज, भ्रातृद्वितीया, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के कारण अहमदाबाद, गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला के बैंक बंद.
- 27 और 28 अक्टूबर: छठ पूजा के कारण कोलकाता, पटना और रांची के बैंक बंद रहेंगे.
- 31 अक्टूबर: सरदार वल्लभभाई पटेल जन्मदिवस पर अहमदाबाद के बैंक बंद.
साप्ताहिक अवकाश: महीने के दूसरे और चौथे शनिवार (11 और 25 अक्टूबर) तथा हर रविवार (5, 12, 19 और 26 अक्टूबर) को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. त्योहारों और छुट्टियों के इस मौसम में यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है. इसे ध्यान में रखते हुए लोग अपने बैंकिंग कामों की योजना बना सकते हैं और किसी भी तरह की असुविधा से बच सकते हैं.
