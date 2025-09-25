ETV Bharat / business

अक्टूबर में बैंक कर्मियों की बल्ले-बल्ले! 20 दिन नहीं होंगे कामकाज, देखें Holiday लिस्ट

नई दिल्ली: देशभर में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. सितंबर का महीना समाप्त होने को है और नवरात्रि के साथ ही त्योहारी माहौल की शुरुआत हो गई. यह त्योहारी मौसम दशहरा, करवा चौथ, दिवाली और छठ पूजा तक बढ़ता हुआ पूरे देश में खुशी का माहौल बनाए रखेगा. ऐसे में बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के कारण कई दिन बैंक बंद रहेंगे. इस वजह से यह जानना जरूरी हो जाता है कि अक्टूबर महीने में बैंक कब-कब बंद रहेंगे, ताकि बैंकिंग से जुड़ा आपका कोई काम अटका न रहे.

अक्टूबर में बैंकिंग छुट्टियों की लिस्ट काफी लंबी है और यह अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तारीखों पर लागू होगी.

अक्टूबर में प्रमुख बैंक छुट्टियां