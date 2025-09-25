Nvidia ने रोशन शंकर के AI स्टार्टअप का 8000 करोड़ रुपये में किया अधिग्रहण
रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में हुई इस डील के बाद एनफैब्रिका के सीईओ रोशन शंकर एनवीडिया में शामिल हो गए हैं.
Published : September 25, 2025 at 7:07 PM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) ने स्टार्टअप एनफैब्रिका (Enfabrica) के सीईओ रोशन शंकर (Rochan Sankar) और अन्य कर्मचारियों का अधिग्रहण किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनवीडिया ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर स्टार्टअप के लिए डील के रूप में कथित तौर पर 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹8,000 करोड़) से ज्यादा खर्च किया है. इस डील के ही कंपनी ने एनफैब्रिका की तकनीक का लाइसेंस भी हासिल कर लिया है.
सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़ी डील को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया और एनफैब्रिका के सीईओ शंकर एनवीडिया में शामिल हो गए हैं. एनवीडिया कैश और स्टॉक के रूप में भुगतान करेगा.
एनफैब्रिका के संस्थापक और सीईओ रोशन शंकर लगभग 26 वर्षों से तकनीकी उद्योग में हैं. उन्होंने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और व्हार्टन बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री प्राप्त की है, और उनके 11 पेटेंट जारी किए गए हैं.
रोशन शंकर को उनके अद्भुत AI नवाचार के लिए जाना जाता है. उनके स्टार्टअप Enfabrica ने AI की सबसे बड़ी बाधा का समाधान किया है, जिसमें बिना रुके एक लाख AI चिप्स को एक साथ जोड़ना शामिल है.
एनवीडिया वीडियो गेम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा सेंटर और सेल्फ-ड्राइविंग कारों के लिए अपने ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) के लिए जानी जाती है. 2022 में OpenAI के ChatGPT के साथ शुरू हुए एआई बूम में एनवीडिया केंद्रीय भूमिका में रहा है.
दूसरी ओर, एनफैब्रिका के सामने यह चुनौती है कि उसे हजारों चिप्स को एक नेटवर्क से जोड़कर एक कंप्यूटर की तरह प्रभावी ढंग से काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अगर नेटवर्क बहुत धीमा है, तो एनवीडिया जैसी कंपनियों के महंगे चिप्स बेकार पड़े रहेंगे और डेटा का इंतजार करेंगे. एनवीडिया की तकनीक नेटवर्क के ठप होने से पहले लगभग 1,00,000 एआई कंप्यूटिंग चिप्स को एक साथ जोड़ सकती हैं. इसके लिए महंगे बेकार चिप्स को सुपरकंप्यूटर-स्तर के पावरहाउस में बदला जा सकेगा.
माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक अधिग्रहण नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाओं का अधिग्रहण, तकनीकी छलांग और भविष्य का दांव है. Nvidia ने सिर्फ तकनीक ही नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने व्यक्ति, दिमाग और पूरी टीम को खरीदा है.
ब्रॉडकॉम में नेतृत्व से लेकर 6 पेटेंट हासिल करने तक, रोशन का सफर साबित करता है कि कैसे भारतीय मूल के नेता AI क्रांति को आकार दे रहे हैं. यह डील दर्शाती है कि AI का भविष्य क्या है.
पिछले साल, Google ने Character.AI के संस्थापकों को अपने साथ लाने के लिए एक ऐसा ही सौदा किया था. इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने Inflection का और Amazon ने Adept के साथ डील की थी.
Nvidia, एआई तकनीकों और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेशक रहा है. इससे पहले, कंपनी ने अरबों डॉलर से ज्यादा का सौदा इजराइली चिप डिजाइनर Mellanox के लिए था. कंपनी ने 2019 में 6.9 अरब डॉलर में इस अधिग्रहण की घोषणा की थी. Nvidia के वर्तमान Blackwell प्रोडक्ट लाइनअप का अधिकांश हिस्सा उस अधिग्रहण के जरिये हासिल की गई नेटवर्किंग तकनीक पर आधारित है. 2022 में Nvidia ने चिप डिजाइन कंपनी Arm को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन नियामक दबाव के कारण यह डील रद्द हो गई थी. पिछले साल, Nvidia ने इजराइली कंपनी Run:ai का 70 करोड़ डॉलर में अधिग्रहण किया था, जिसकी तकनीक सॉफ्टवेयर निर्माताओं को AI के लिए अपने बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने में मदद करती है.
