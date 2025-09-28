क्या विदेश से Uranium खनन करेगा भारत? NTPC खदानों की पहचान के लिए नियुक्त करेगी सलाहकार
एनटीपीसी यूरेनियम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विदेशी खदानों की पहचान करेगी, राजस्थान में 42,000 करोड़ का परमाणु प्रोजेक्ट और स्वतंत्र ऊर्जा योजनाएं तैयार.
Published : September 28, 2025 at 1:37 PM IST
नई दिल्ली: ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अब अपने भविष्य के परमाणु ऊर्जा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यूरेनियम की स्थायी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है. इसके तहत कंपनी विदेशों में संभावित यूरेनियम खदानों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करेगी. यह पहल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते के बाद लागू की जाएगी.
भविष्य के लिए रणनीतिक कदम
एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला कंपनी के भविष्य के स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को कच्चा माल उपलब्ध कराने की योजना का हिस्सा है. एनटीपीसी फिलहाल थर्मल और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है, लेकिन अब वह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है.
राजस्थान में 42,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट
एनटीपीसी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ मिलकर राजस्थान में एक बड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है. इस प्रोजेक्ट में एनटीपीसी की 49% और एनपीसीआईएल की 51% हिस्सेदारी होगी. इसे माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (एमबीआरएपीपी) नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांसवाड़ा में इस परियोजना की आधारशिला रखी. यह प्रोजेक्ट संयुक्त उद्यम कंपनी अनुषक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है.
एनटीपीसी की नई दिशा: स्वतंत्र परमाणु परियोजनाएं
एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी भविष्य में अपने स्वतंत्र परमाणु प्रोजेक्ट्स स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए एनटीपीसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रदाताओं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है. इसका उद्देश्य कंपनी के ऊर्जा पोर्टफोलियो को और विविध बनाना है.
विदेशी यूरेनियम खदानों की तलाश
कंपनी एक अधिकारी के अनुसार, यूसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम समझौते के तहत विदेशी यूरेनियम खदानों की टेक्नो-कमर्शियल जांच की जाएगी. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जो संभावित खदानों का मूल्यांकन करेगा. इसमें भंडार की मात्रा, लॉजिस्टिक लागत और अन्य आर्थिक कारक शामिल होंगे.
यूरेनियम की अहमियत
यूरेनियम परमाणु बिजलीघरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है. बिना विश्वसनीय यूरेनियम सप्लाई के, परमाणु बिजलीघर लंबे समय तक सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकते. एनटीपीसी की यह पहल देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
