ETV Bharat / business

क्या विदेश से Uranium खनन करेगा भारत? NTPC खदानों की पहचान के लिए नियुक्त करेगी सलाहकार

एनटीपीसी यूरेनियम सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विदेशी खदानों की पहचान करेगी, राजस्थान में 42,000 करोड़ का परमाणु प्रोजेक्ट और स्वतंत्र ऊर्जा योजनाएं तैयार.

Etv Bharat
भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम: NTPC यूरेनियम खदानों की पहचान करेगी। (ntpc)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अब अपने भविष्य के परमाणु ऊर्जा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यूरेनियम की स्थायी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है. इसके तहत कंपनी विदेशों में संभावित यूरेनियम खदानों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करेगी. यह पहल यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते के बाद लागू की जाएगी.

भविष्य के लिए रणनीतिक कदम
एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला कंपनी के भविष्य के स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को कच्चा माल उपलब्ध कराने की योजना का हिस्सा है. एनटीपीसी फिलहाल थर्मल और सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है, लेकिन अब वह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है.

राजस्थान में 42,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट
एनटीपीसी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ मिलकर राजस्थान में एक बड़ा परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है. इस प्रोजेक्ट में एनटीपीसी की 49% और एनपीसीआईएल की 51% हिस्सेदारी होगी. इसे माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट (एमबीआरएपीपी) नाम दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बांसवाड़ा में इस परियोजना की आधारशिला रखी. यह प्रोजेक्ट संयुक्त उद्यम कंपनी अनुषक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है.

एनटीपीसी की नई दिशा: स्वतंत्र परमाणु परियोजनाएं
एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी भविष्य में अपने स्वतंत्र परमाणु प्रोजेक्ट्स स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए एनटीपीसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रदाताओं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है. इसका उद्देश्य कंपनी के ऊर्जा पोर्टफोलियो को और विविध बनाना है.

विदेशी यूरेनियम खदानों की तलाश
कंपनी एक अधिकारी के अनुसार, यूसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम समझौते के तहत विदेशी यूरेनियम खदानों की टेक्नो-कमर्शियल जांच की जाएगी. बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, जो संभावित खदानों का मूल्यांकन करेगा. इसमें भंडार की मात्रा, लॉजिस्टिक लागत और अन्य आर्थिक कारक शामिल होंगे.

यूरेनियम की अहमियत
यूरेनियम परमाणु बिजलीघरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है. बिना विश्वसनीय यूरेनियम सप्लाई के, परमाणु बिजलीघर लंबे समय तक सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकते. एनटीपीसी की यह पहल देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें- खुशखबरी! दशहरे से पहले इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, अकाउंट में आएंगे 1.03 लाख रुपये

For All Latest Updates

TAGGED:

URANIUM MINESURANIUM SUPPLY INDIAMBRAAP RAJASTHAN PROJECTNTPC TO APPOINT CONSULTANTNTPC NUCLEAR ENERGY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.