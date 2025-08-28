नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से एक चुनने का विकल्प है, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है. इससे पहले मूल समय सीमा 30 जून थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने बाद में इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया.
एनपीएस सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान के आधार पर बाजार से जुड़ी वृद्धि प्रदान करता है. यह योजना लॉन्ग टर्म कैपिटल वृद्धि के लिए डिजाइन की गई है, जिससे सरकारी कर्मचारी एक बड़ा रिटायर फंड बना सकते हैं. दूसरी ओर हाल ही में शुरू की गई यूपीएस मिनिमम गारंटीकृत पेंशन का आश्वासन देती है.
नेशनल पेंशन स्कीम
यह योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह शुरू की गई थी. 2009 में इसका विस्तार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों, सेल्फ-एम्प्लॉय पेशेवरों और अनिवासी भारतीयों को शामिल करने के लिए किया गया.
एनपीएस के तहत कर्मचारी नियमित योगदान करते हैं और रिटायरमेंट (60 वर्ष की आयु) पर एकम्यूलेटेड कॉर्प्स (कुल राशी) का 40 प्रतिशत एन्युटी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि शेष 60 फीसदी टैक्स-फ्री एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है.
एनपीएस के लाभ
- मार्केट से जुड़े निवेशों से संभावित रूप से ज़्यादा रिटर्न
- रिटारमेंट के समय 60 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी, 80सीसीडी(1बी) और 80सीसीडी(2) के तहत टैक्स के फायदे
एनपीएस के नुकसान
- रिटर्न बाजार के जोखिमों से जुड़े होते हैं और पेंशन की गारंटी नहीं होती.
- इसके अलावा 40 प्रतिशत राशि का उपयोग एन्युटी योजनाओं के लिए करना होता है, जिससे तत्काल लिक्विडिटी कम हो जाती है.
एकीकृत पेंशन स्कीम
2024 में घोषित यूपीएस का उद्देश्य गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है. वर्तमान में यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कवर करती है, जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं. कर्मचारी यूपीएस में शिफ्ट होने का विकल्प चुन सकते हैं. यह योजना 25 साल या उससे अधिक सर्विस वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन प्रदान करती है.
10 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिनिमम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाता है. पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में अंतिम पेंशन का 60 प्रतिशत उनके परिवार को दी जाती है. कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10 फीसदी योगदान करते हैं, जबकि सरकार 8.5 पर्सेंट योगदान करती है.
UPS के फायदे
- पिछले 12 महीनों की बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन राशि की गारंटी.
- यह फैमिली पेंशन डिपेंडेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करती है.
- यह मुद्रास्फीति-संबंधी एडजस्टमेंट परचेजिंग पावर को बनाए रखती है.
- इसके अलावा इसमें ग्रेच्युटी लाभ शामिल हैं.
यूपीएस के नुकसान
- यह समय से पहले रिटायर होने वालों के लिए उपयुक्त नहीं होती.
- बाजार-संबंधी एनपीएस की तुलना में यह कम लचीली होती है.
एनपीएस या यूपीएस: किसे चुनें
एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को अपने निवेश विकल्प और फंड मैनेजर चुनने की सुविधा देती है. यह इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कर लाभ भी प्रदान करती है. यह उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है, जो मार्केट-बेस्ड ग्रोथ और योगदान-आधारित पेंशन चाहते हैं.
वहीं, UPS कम से कम 25 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर गारंटीकृत पेंशन राशि प्रदान करती है. यह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए आदर्श है जो एक सुरक्षित और अनुमानित सेवानिवृत्ति आय चाहते हैं.
