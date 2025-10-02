उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, विकास के नए अवसर उभरे: रिपोर्ट
उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, रेल, सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश बढ़ा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और निवेश आकर्षण मजबूत हुआ.
Published : October 2, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: लंबे समय तक भारत के विकास मानचित्र में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने अब मुख्यधारा में प्रवेश कर लिया है. यह बदलाव सरकार की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत हो रहा है, जो क्षेत्र को न केवल भारत के भीतर बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक रूप से जोड़ने का काम कर रही है.
उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद, लंबे समय तक बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों में पिछड़ा रहा. नई नीति लागू होने के बाद इस क्षेत्र में रेल, सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्व को अब “रणनीतिक केंद्र के रूप में पुनः आकार दिया जा रहा है, जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है और विकास का अग्रणी केंद्र बनता जा रहा है.”
पिछले 11 वर्षों में रेलवे बजट आवंटन पांच गुना बढ़कर 62,477 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें अकेले इस वर्ष 10,440 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है. इससे राज्य-स्तरीय और रणनीतिक कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा. यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ बांस, बागवानी उत्पाद, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे स्थानीय आर्थिक क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी.
सबसे उल्लेखनीय है मिज़ोरम का बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन, जिसकी लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक रही. यह केवल 51 किलोमीटर लंबी लाइन 143 पुलों और 45 सुरंगों सहित ऐतिहासिक रूप से आइजॉल को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ती है.
सड़क नेटवर्क में भी सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 80,933 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और 2,108 पुल बनाए गए हैं, जिससे गाँवों को शहरों से जोड़ा गया और अस्पताल, स्कूल और बाजारों तक पहुंच बढ़ी है.
सड़क और रेलवे के अलावा, सरकार ने हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत की है. UDAN योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाए गए हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट और डिजिटल भारत निधि जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है.
हाल ही में आयोजित राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 4.48 लाख करोड़ रुपये के निवेश रुचि जुटाई गई, जिससे यह क्षेत्र नए निवेश स्थलों के रूप में विकसित हो रहा है.
रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि इस परिवर्तन के साथ पारिस्थितिक संवेदनशीलता, सामाजिक संवेदनाएँ, कार्यान्वयन की बाधाएँ और रणनीतिक संतुलन जैसे जोखिम भी जुड़े हैं.
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की यह प्रगति न केवल विकास के नए अवसर प्रस्तुत करती है, बल्कि भारत को वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी.
यह भी पढ़ें- Elon Musk ने रचा इतिहास, 500 अरब डॉलर नेटवर्थ पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बने