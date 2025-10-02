ETV Bharat / business

उत्तर-पूर्व क्षेत्र मुख्यधारा में शामिल, विकास के नए अवसर उभरे: रिपोर्ट

नई दिल्ली: लंबे समय तक भारत के विकास मानचित्र में अपेक्षाकृत पिछड़े माने जाने वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ने अब मुख्यधारा में प्रवेश कर लिया है. यह बदलाव सरकार की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत हो रहा है, जो क्षेत्र को न केवल भारत के भीतर बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक रूप से जोड़ने का काम कर रही है.

उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद, लंबे समय तक बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों में पिछड़ा रहा. नई नीति लागू होने के बाद इस क्षेत्र में रेल, सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पूर्व को अब “रणनीतिक केंद्र के रूप में पुनः आकार दिया जा रहा है, जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है और विकास का अग्रणी केंद्र बनता जा रहा है.”

पिछले 11 वर्षों में रेलवे बजट आवंटन पांच गुना बढ़कर 62,477 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें अकेले इस वर्ष 10,440 करोड़ रुपये का हिस्सा शामिल है. इससे राज्य-स्तरीय और रणनीतिक कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा. यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ बांस, बागवानी उत्पाद, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे स्थानीय आर्थिक क्षेत्रों में भी वृद्धि होगी.

सबसे उल्लेखनीय है मिज़ोरम का बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन, जिसकी लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक रही. यह केवल 51 किलोमीटर लंबी लाइन 143 पुलों और 45 सुरंगों सहित ऐतिहासिक रूप से आइजॉल को राष्ट्रीय रेलवे ग्रिड से जोड़ती है.

सड़क नेटवर्क में भी सुधार हुआ है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 80,933 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और 2,108 पुल बनाए गए हैं, जिससे गाँवों को शहरों से जोड़ा गया और अस्पताल, स्कूल और बाजारों तक पहुंच बढ़ी है.