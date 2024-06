ETV Bharat / business

45 लाख लाभार्थियों को सरकार की बड़ी राहत, आयुष्मान भारत खाता से CGHS आईडी लिंक करना जरूरी नहीं - No Linkage Of CGHS ID With ABHA ID

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jun 27, 2024, 10:35 AM IST

45 लाख लाभार्थियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 25 जून को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की. मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) से जोड़ने को अगली सूचना तक स्थगित रखा गया है. तब तक CGHS लाभार्थी आईडी को ABHA आईडी से जोड़ना ऑप्शनल बना दिया गया है. इससे पहले, एक निर्देश में, MoHFW ने सभी लाभार्थियों के लिए CGHS आईडी को ABHA आईडी से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था. यह आदेश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होना था. हालांकि, बाद में इसे बढ़ा दिया गया था. मतलब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 45 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा (CGHS) लाभार्थियों को राहत देते हुए सीजीएचएस आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ने के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि CGHS लाभार्थियों की आईडी को ABHA आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए 28 मार्च को जो आदेश दिया गया था. उसे अगले आदेश तक स्थगित रखा जाएगा. CGHS निदेशालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक CGHS आईडी को ABHA आईडी से जोड़ना ऑप्शनल बना दिया गया है. CGHS डैशबोर्ड के अनुसार, 4.5 मिलियन से अधिक लोग और 75 शहर CGHS योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 26 जून तक केवल 231,134 CGHS आईडी को ABHA आईडी से जोड़ा गया था. हालांकि CGHS और ABHA आईडी को जोड़ने को रद्द करने का सटीक कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया हो सकता है. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचसीपी-आई) के महानिदेशक गिरिधर ज्ञानी ने कहा कि जब सरकार ने सीजीएचएस और एबीएचए आईडी दोनों को जोड़ने का आदेश जारी किया, तो इससे लाभार्थियों में काफी चिंता पैदा हो गई. उन्हें आशंका थी कि नई प्रक्रिया से सीजीएचएस योजना के तहत मिलने वाले कुछ लाभों में कटौती हो सकती है. ज्ञानी ने कहा कि लिंकिंग को ऑप्शनल बनाने से सरकार को डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं और सिस्टम एकीकरण के मुद्दों को हल करने के लिए कुछ समय मिलेगा. पहले के आदेश में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी CGHS लाभार्थियों के लिए अपनी लाभार्थी आईडी और ABHA आईडी को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होना था, जिसे 30 जून से चार महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था. CGHS योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है. दूसरी ओर, ABHA ID एक 14-अंकीय संख्या है जो भारत के डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम में लाभार्थी की विशिष्ट पहचान करती है. सभी नागरिक ABHA खाता खोल और संचालित कर सकते हैं. सरकार का दृष्टिकोण

सीजीएचएस और आभा आईडी को जोड़ने के बाद, सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड उनकी उंगलियों पर उपलब्ध होंगे क्योंकि उनके सेल फोन पर इससे संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी. लाभार्थी अपने पसंदीदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड (पीएचआर) ऐप पर स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकेंगे. फिर स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से दूसरे में ले जाया जा सकता है, जहा संबंधित व्यक्ति और संबंधित डॉक्टर दोनों के लिए आसान पहुंच के लिए सभी पिछले इलाज एक केंद्रीकृत स्थान पर उपलब्ध होंगे. लाभार्थियों की चिंता

सरकार द्वारा सीजीएचएस और आभा आईडी लिंकेज के लिए आदेश जारी करने के बाद, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभों से वंचित हो जाएंगे. सरकारी कर्मचारियों के लिए निजी अस्पतालों के उपयोग पर प्रतिबंध हो सकते हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी, इन दोनों आईडी को लिंक करने को लेकर असमंजस में रहे हैं. उन्हें लगता है कि उक्त दोनों आईडी को लिंक करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा खत्म या कम हो सकती है. वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है. हालांकि, इस बाबात, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी श्रीकुमार ने कहा कि सरकार ने कोई भी नया नियम लाने से पहले कर्मचारी महासंघ से परामर्श नहीं किया. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) के राष्ट्रीय सचिव सी श्रीकुमार ने कहा कि हमें सरकार की मंशा पर संदेह है, क्योंकि उसने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में ऐसा निर्णय लेने से पहले हमसे परामर्श नहीं किया. ये भी पढ़ें- अंतरिम बजट 2024 : निर्मला सीतारमण का स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़े एलान, पढ़ें खबर