नई दिल्ली : रूसी दूतावास के अधिकारी ने दावा किया है कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है, लिहाजा अमेरिका भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगा सकता है. अमेरिका इस समय भारत पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाता है. अमेरिका ने कहा था कि 27 अगस्त से वह भारत के खिलाफ कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाएगा. इनमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ शामिल है. अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के रूप में लगाए जाने की घोषणा की गई थी.
रूसी दूतावास के प्रभारी रोमन बाबुश्किन ने कहा, "पिछले सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका यात्रा के सकारात्मक परिणाम यह रहे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है. वैसे रूस और भारत के बीच साझेदारी जारी रहेगी, बाहरी खतरा चाहे जो भी हो."
Delhi | On secondary sanctions by the US on India, Roman Babushkin, Chargé d'Affaires of the Russian Embassy in India, says, " the positive outcomes of president putin's visit to the us last week are that, according to reports, president trump has decided not to impose additional… pic.twitter.com/ZQtjbYSaZy— ANI (@ANI) August 20, 2025
उनका बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले सप्ताह ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत करने से पहले मीडिया को एक बयान दिया था. इसमें उन्होंने दावा किया था कि रूस अपना एक बड़ा क्लाइंट खो चुका है. उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर मैंने सेकेंड्री टैरिफ लगाया तो यह उनके लिए बहुत ही विनाशकारी होगा और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा न करना पड़े.
ट्ंप प्रशासन भारत पर यह आरोप लगाता रहा है कि भारत पहले रूस से अपनी जरूरत का एक फीसदी या उसके आसपास तेल खरीदता था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी जरूरत का 40 फीसदी तक कच्चा तेल आयात किया. उसके बाद भारत ने उसकी रिफाइनिंग कर उसे निर्यात किया और बड़ा प्रॉफिट कमाया.
#WATCH | Delhi | On US sanctioning 50% tariff on India, Roman Babushkin, Chargé d'Affaires of the Russian Embassy in India, says, " ..if indian goods are facing difficulties entering the us market, the russian market is welcoming indian exports..." pic.twitter.com/DjeUdmSYbJ— ANI (@ANI) August 20, 2025
इस बीच रूसी दूतावास के प्रभारी का वह बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि भारतीय वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए रूसी बाजार खुला है, हम भारतीय निर्यात का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.
