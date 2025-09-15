ETV Bharat / business

'AI से भारत की इकोनॉमी 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती': नीति आयोग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में नीति आयोग के एक कार्यक्रम में स्टार्ट-अप्स द्वारा लगाए गए स्टॉल का दौरा करती हुईं. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 6:31 PM IST 7 Min Read