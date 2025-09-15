'AI से भारत की इकोनॉमी 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती': नीति आयोग
AI भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके साथ साइबर खतरों से निपटने और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है.
Published : September 15, 2025 at 6:31 PM IST
सुरभि गुप्ता.
नई दिल्लीः भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) न केवल एक बड़ा आर्थिक अवसर है, बल्कि यह विकसित भारत (विकसित भारत 2047) के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी जरूरी है. नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब की हालिया रिपोर्ट "AI for Viksit Bharat: The Opportunity for Accelerated Economic Growth" के अनुसार, AI भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज कर सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत 5.7% की मौजूदा विकास दर पर चलता रहा, तो 2035 तक देश का जीडीपी 6.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. लेकिन AI की मदद से उत्पादकता और नवाचार बढ़ाकर यह 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है. इसका मतलब है कि AI भारत के विकास अंतर को 30% तक कम कर सकता है और अर्थव्यवस्था में 1.1 से 1.4 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है.
वैश्विक AI अवसर और भारत की हिस्सेदारीः
रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 10 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में AI से 17-26 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि होगी. भारत, अपनी बड़ी STEM कार्यबल, मजबूत डिजिटल ढांचे और बढ़ते अनुसंधान और विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, इस अवसर का 10-15% हिस्सा हासिल कर सकता है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था में 2-3 ट्रिलियन डॉलर का योगदान हो सकता है.
नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने कहा, "अगर भारत को अपनी विकास दर को 8% वार्षिक तक बढ़ाना है, जो कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो हमारे पास अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करने और नवाचार के माध्यम से नई वृद्धि को गति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. AI निर्णायक भूमिका निभा सकती है. यह रिपोर्ट एक व्यावहारिक रोडमैप प्रस्तुत करती है कि हम इस क्षमता को परिणामों में बदलने के लिए AI का कैसे उपयोग कर सकते हैं."
AI के तीन बड़े अवसर:
उद्योगों में AI का उपयोग: बैंकिंग, विनिर्माण, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और सेवा क्षेत्रों में AI उत्पादकता बढ़ा सकता है, जिससे विकास अंतर का 30-35 प्रतिशत कम हो सकता है.
जेनरेटिव AI से R&D में बदलावः जेनरेटिव AI से सेमीकंडक्टर, दवा, ऑटो, इलेक्ट्रिक वाहन और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में लागत कम होगी और नवाचार तेज होगा.
तकनीकी सेवाओं में नवाचारः भारत का IT उद्योग AI को अपनाकर वैश्विक सेवाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है.
भारत का AI अवसरः
वर्तमान में, भारत की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है. 5.7% की वृद्धि दर स्थिरता सुनिश्चित करती है, लेकिन यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है. नीति आयोग का तर्क है कि यदि एआई को रणनीतिक रूप से लागू किया जाए तो 8% की आकांक्षी वृद्धि दर संभव है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ने नीति आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जारी करने के बाद कहा, "हम ऐसा नियमन नहीं चाहते जो तकनीक को ही ख़त्म कर दे. हम नियमन चाहते हैं क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार अनुप्रयोग चाहते हैं." एआई एक तेज़ी से प्रगति करने वाली, वास्तविक समय में गतिशील चीज़ है और इसलिए हम सभी को सचेत रहना होगा कि हम नैतिकता से पीछे न हटें क्योंकि एआई की अपनी चुनौतियां भी हो सकती हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण एक सतत सरकारी रणनीति रही है. उन्होंने कहा, "एआई मिशन में, हमने जो पहला काम किया, वह था GPU कंप्यूटिंग सुविधा को एक बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाना. 10,000 GPU से शुरुआत करते हुए, अब हमारे पास 38,000 GPU हैं. यह पूरे भारत के संस्थानों के लिए सुलभ है. यह इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे भारत अग्रणी प्रौद्योगिकियों के लिए एक गहन, व्यापक और विविध प्रतिभा पूल तैयार कर रहा है."
उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भी तुलना की, जहां 278 से अधिक विश्वविद्यालय अब चिप डिज़ाइन में लगे हुए हैं और प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं जिनका निर्माण SCL मोहाली में पहले से ही किया जा रहा है.
ETV भारत से विशेषज्ञों की बातचीतः
साइबर विशेषज्ञ अमित दूबे ने कहा, "AI के बड़े पैमाने पर उपयोग से साइबर खतरे बढ़ सकते हैं, जैसे फिशिंग, डीपफेक और धोखाधड़ी. भारत को मजबूत एन्क्रिप्शन, सुरक्षित पहचान प्रोटोकॉल और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र अपनाने होंगे. इसके साथ ही, ऑडिट, खतरे की खुफिया जानकारी और मजबूत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है."
साइबर कानून विशेषज्ञ, कर्णिका सेठ ने कहा, "जिम्मेदार AI डिजाइन जरूरी है. बड़े पैमाने पर नागरिक प्रोफाइलिंग और उच्च जोखिम वाले AI सिस्टम पर सख्त निगरानी चाहिए. डीपफेक और साइबर हमलों के दौर में सही नियमन के बिना AI विनाशकारी हो सकता है. डेटा संरक्षण, साइबरसुरक्षा और AI कानून का संतुलन जरूरी है."
अनुज अग्रवाल, साइबर क्राइम रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष ने कहा, "AI सर्जरी, रक्षा और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में काम को बदल देगा. लेकिन भारत की आयातित तकनीक पर निर्भरता जोखिम भरी है. हमें स्वदेशी AI क्षमताएं विकसित करनी होंगी."
राजेश गुप्ता, साइबर क्राइम अन्वेषक कहते हैं, "AI से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 17-25 ट्रिलियन डॉलर का योगदान होगा, जिसमें भारत 15% तक हिस्सा ले सकता है. यह भारत के जीडीपी को 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा सकता है. नीति आयोग का फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी 200+ समाधान दिखाता है, जो भारत के नवाचार को दर्शाता है."
टोंक में AI का प्रयोग:
राजस्थान के टोंक जिले में AI का स्कूलों में उपयोग शुरू हुआ है. जिला शिक्षा अधिकारी सुषीला करनानी ने बताया, "353 स्कूलों के 12,000 दसवीं कक्षा के छात्रों ने AI-आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया. इससे गणित के सवालों का अभ्यास हुआ और बोर्ड परीक्षा में 40-60% सवाल AI टूल से मिलते-जुलते थे. नतीजतन, परिणाम 16% सुधरे."
क्या हैं चुनौतियांः
छोटे उद्यमों (MSME) के पास AI अपनाने के लिए संसाधन और कौशल की कमी.
रोबोटिक्स, चिप डिजाइन और बैटरी तकनीक में प्रतिभा की कमी.
AI से 35-40% नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं.
डेटा गोपनीयता और वैश्विक नियमों (जैसे EU का AI एक्ट) का पालन.
विकास में एआई का महत्वः अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय विकास में एआई के व्यापक महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने कहा "एआई हमारे काम करने, जीने, उपभोग करने, पढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलने जा रहा है. पहली बार, भारत के युवा आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत का सपना देख सकते हैं. यही आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा बदलाव है."
इसे भी पढ़ेंः