ETV Bharat / business

NITI आयोग ने विदेशी कंपनियों के लिए नया आसान कर विकल्प पेश किया

नई दिल्ली: भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और लंबी कानूनी लड़ाइयों को कम करने के उद्देश्य से NITI आयोग ने एक नई कर नीति का प्रस्ताव रखा है. आयोग ने अपनी टैक्स पॉलिसी वर्किंग पेपर सीरीज के पहले पेपर में यह सुझाव दिया कि विदेशी कंपनियों के लिए वैकल्पिक अनुमानित कर (Presumptive Tax) प्रणाली लागू की जाए.

विदेशी निवेशकों के लिए सरल मार्ग

प्रस्तावित प्रणाली के अनुसार, विदेशी कंपनियां भारत से होने वाली आय पर निश्चित प्रतिशत के हिसाब से कर का भुगतान कर सकती हैं. इसमें सुरक्षित सीमा (Safe Harbour) भी होगी, जिससे कर अधिकारियों द्वारा उनके स्थायी प्रतिष्ठान (Permanent Establishment-PE) के आधार पर अतिरिक्त विवाद नहीं होगा. इस तरह कंपनियों को स्थानीय बही-खाता रखने या लंबी कानूनी लड़ाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

इस प्रणाली में कंपनियों को विकल्प मिलेगा कि यदि उन्हें लगता है कि उनकी वास्तविक आय अनुमानित प्रतिशत से कम है, तो वे सामान्य कर प्रणाली के तहत कर दे सकती हैं. NITI आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, “इस पहल से विदेशी निवेशकों को स्पष्टता और निश्चितता मिलेगी, जिससे नई निवेश योजनाओं और मौजूदा कंपनियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.”

विभाग-विशेष दरें और सुविधा

प्रस्तावित प्रणाली में उद्योग या क्षेत्र के अनुसार कर दर तय की जाएगी, जो 5% से 30% तक हो सकती है. यह पूरी प्रक्रिया वैकल्पिक है और जो कंपनियां शामिल होंगी, उन्हें किसी भी अतिरिक्त PE विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा.

भारत के विकास और निवेश को बढ़ावा

सुब्रह्मण्यम ने कहा कि कर प्रणाली को सरल बनाने से निवेशकों के लिए योजना बनाना आसान होगा. उन्होंने GST 2.0 को एक सफल उदाहरण बताया और कहा कि अब अन्य पेचिदा क्षेत्रों जैसे टीडीएस दरें, जटिल फाइलिंग सिस्टम और ओवरलैपिंग प्रावधानों को भी सुधारा जाएगा.