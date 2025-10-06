ETV Bharat / business

नीति आयोग के सीईओ को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के शीघ्र होने का भरोसा

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करते हुए ( @airnewsalerts )

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सोमवार को आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता हो जाएगा, क्योंकि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सुब्रह्मण्यम ने यह भी कहा कि भारत को टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना होगा तथा विनिर्माण में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बाजारों को खोलना होगा.

उन्होंने यहां तिमाही आधार पर व्यापार विश्लेषण पर जारी रिपोर्ट (ट्रेड वॉच क्वार्टरली) जारी करते हुए मीडिया से कहा, "अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष अभी भी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले महीने बातचीत हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष आशान्वित हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भारत-अमेरिका संबंध गंभीर तनाव में हैं.

भारत ने अमेरिका के इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया था. भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सुब्रह्मण्यम ने कहा, "व्यापार चैनल बनाना कठिन है, और व्यापार चैनल को खोलना भी कठिन है. क्रिसमस तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा."

व्यापार असंतुलन: “भारत गलत उत्पादों का व्यापार कर रहा है”

सुब्रह्मण्यम के संबोधन का मुख्य विषय भारत का लगातार व्यापार असंतुलन था. उन्होंने तर्क दिया कि देश का निर्यात बास्केट उन उत्पादों की ओर झुका हुआ है जिनकी वैश्विक मांग घट रही है, जिससे भारत बदलते व्यापार पैटर्न के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारा व्यापार बहुत ही असंतुलित है. यह कुछ उत्पादों और गलत उत्पादों तक ही सीमित है. हो सकता है कि कभी हम कुछ वस्तुओं पर हावी रहे हों, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन भारत आगे नहीं बढ़ा."

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का व्यापारिक निर्यात अगस्त 2025 में साल-दर-साल 6.7% बढ़कर 35.1 बिलियन डॉलर हो गया.

फिर भी, जुलाई में निर्यात 37.24 अरब डॉलर से क्रमिक रूप से कम हुआ. अगस्त में आयात 61.59 अरब डॉलर रहा, जो एक महीने पहले 64.59 अरब डॉलर से कम है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है. सुब्रह्मण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राथमिकता घाटे को कृत्रिम रूप से कम करना नहीं, बल्कि अपने निर्यात आधार में विविधता लाना और उसका विस्तार करना होना चाहिए.

उन्होंने कहा, "जब तक घाटे से औद्योगिक विकास को मदद मिलती रहे, हमें घाटे के आकार की चिंता नहीं करनी चाहिए. हमारा ध्यान प्रतिस्पर्धा पर होना चाहिए, टैरिफ पर नहीं."

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां: अमेरिकी टैरिफ और व्यापार कूटनीति

भारत का सुधार एजेंडा बढ़ते वैश्विक व्यापार अशांति के बीच आया है. अगस्त में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों का परीक्षण किया गया है, जिसमें भारत द्वारा छूट वाले रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात के प्रतिशोध में शुल्क को 50% तक बढ़ा दिया गया है.

भारत ने इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है. सुब्रह्मण्यम ने स्वीकार किया कि टैरिफ़ झटका एक "प्रमुख लागत कारक" था, लेकिन उन्होंने एक सफलता के बारे में आशा व्यक्त की.

उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष अभी भी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले महीने बातचीत हुई थी. अगर हम नवंबर तक समझौता कर लेते हैं, तो व्यवधानों से बचा जा सकता है."