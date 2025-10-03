ETV Bharat / business

8% जीडीपी ग्रोथ और विकसित भारत का लक्ष्य तय, टैरिफ चुनौतियों से निपटने को तैयार भारत: वित्त मंत्री

नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ के चलते भारतीय निर्यात पर असर को लेकर विभिन्न आकलन सामने आए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल का भारत की GDP वृद्धि पर सीमित असर हो सकता है. उन्होंने कहा कि बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहे हैं, लेकिन भारत 8% GDP ग्रोथ के लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है.

कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 के चौथे संस्करण में 'तूफानी समय में समृद्धि की तलाश' विषय पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 8 प्रतिशत की दर से सतत विकास करना होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवधान केवल अस्थायी झटके नहीं हैं, बल्कि यह संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत हैं. उनका कहना था कि वैश्विक व्यापार और निवेश को प्रभावित करने वाले व्यवधान अब पहले जैसे नहीं हैं और इनसे निपटने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि भारत घरेलू सुधार और वैश्विक भागीदारी के माध्यम से बढ़ती टैरिफ बाधाओं, बदलते व्यापार गठबंधनों और भू-राजनीतिक तनावों से बिना किसी नुकसान के निपट सकता है.

सीतारमण ने कहा, “भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं. प्रतिबंध, टैरिफ और डीकपलिंग जैसी रणनीतियाँ वैश्विक सप्लाई चैन को नया रूप दे रही हैं. हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं, वह कोई अस्थायी व्यवधान नहीं, बल्कि गहरा संरचनात्मक परिवर्तन है. भारत को न केवल वैश्विक अनिश्चितताओं का प्रबंधन करना है, बल्कि व्यापार और ऊर्जा असंतुलन का भी सामना करना होगा.”