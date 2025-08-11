ETV Bharat / business

NHAI ने इनविट आईपीओ की तैयारियां शुरू की, 10,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य - NHAI INVIT IPO

एनएचएआई ने राजमार्ग अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के आईपीओ की तैयारी शुरू की है, 10,000 करोड़ रुपये जुटाकर बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देगा.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 5:22 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजमार्ग अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तैयारी शुरू कर दी है. मनीकंट्रोल के सूत्रों के मुताबिक, प्राधिकरण ने इस आईपीओ के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त करने हेतु शीर्ष कानूनी फर्मों से बोलियां मंगवाई हैं. इस आईपीओ के जरिए एनएचएआई 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रहा है, जिससे यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी शेयर बिक्री में से एक बनेगा.

एनएचएआई का यह दूसरा इनविट होगा. इससे पहले एनएचएआई ‘राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट’ (एनएचआईटी) नामक एक निजी इनविट का संचालन कर रहा है, जिसका प्रबंधन वैश्विक निवेशक जैसे कि सीपीपी इन्वेस्टमेंट्स और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान करते हैं. इनविट मॉडल टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) रूट के साथ मिलकर एनएचएआई के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण का एक सफल माध्यम बन चुका है. इससे प्राधिकरण को नई सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए आवश्यक धन जुटाने में मदद मिली है.

मार्च 2025 में, एनएचएआई ने चौथे इनविट मुद्रीकरण दौर में एनएचआईटी को 18,380 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं बेचीं, जो भारतीय सड़क क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण सौदा था. अब तक के चार दौरों में एनएचएआई ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है.

सूत्रों के अनुसार, इनविट के तहत रखी जाने वाली संपत्तियों का विवरण बाद में तय किया जाएगा. इस बीच, घरेलू निवेशकों में इनविट्स के प्रति रुचि तेजी से बढ़ रही है. पारिवारिक कार्यालय, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति और कॉर्पोरेट ट्रेजरी जैसी संस्थाएं इन इनविट्स को लाभ-उत्पादक निवेश उत्पाद मान रही हैं. इसी वजह से परिसंपत्ति प्रबंधकों और मालिकों द्वारा आईपीओ के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं.

इसी कड़ी में, केकेआर द्वारा समर्थित वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और आई स्क्वेयर्ड कैपिटल समर्थित क्यूब हाईवेज़ भी अगले कुछ महीनों में 5,000 करोड़ रुपये के आईपीओ की योजना बना रहे हैं. इससे स्पष्ट होता है कि बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए इनविट्स लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं और भविष्य में ऐसे कई आईपीओ हो सकते हैं.

एनएचएआई का यह कदम न केवल अपने बुनियादी ढांचा विकास को मजबूत करेगा, बल्कि निवेशकों के लिए भी नए अवसर खोलेगा, खासकर खुदरा और संस्थागत निवेशकों के लिए. इससे देश के राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और आधुनिकरण भी तेज होगा.

यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 746 अंक उछला, निफ्टी भी 1% से अधिक बढ़ा

