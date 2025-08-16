FASTag Annual Pass ने पहले दिन ही मचाई धूम, शाम तक जुड़े 1.4 लाख से अधिक यूजर्स

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात पेश की. NHAI ने 15 अगस्त को FASTag Annual Pass की शुरुआत की और पहले ही दिन इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. योजना के पहले दिन ही करीब 1.4 लाख FASTag यूजर्स ने इस पास को खरीद लिया, जिससे यह साफ हो गया कि यात्रियों को इसकी लंबे समय से जरूरत थी.

क्या है FASTag Annual Pass?

यह नया सालाना पास खास तौर पर निजी वाहनों यानी नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के लिए लॉन्च किया गया है. इस पास की कीमत ₹3,000 रखी गई है. इसकी वैधता एक साल तक या फिर 200 टोल क्रॉसिंग तक रहेगी, जो भी शर्त पहले पूरी होगी. इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो रोजाना या नियमित रूप से हाईवे पर यात्रा करते हैं.

कहां मिलेगा फायदा

NHAI के अनुसार, यह पास देशभर के 1150 से अधिक टोल प्लाजा पर मान्य होगा. इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और चुनिंदा नेशनल एक्सप्रेसवे शामिल हैं. योजना की शुरुआत के साथ ही देशभर में करीब 20,000 से 25,000 यूजर्स ने एक साथ "राजमार्ग यात्रा" ऐप का इस्तेमाल कर पास एक्टिवेट करने की कोशिश की.

एक्टिवेशन की प्रक्रिया

यूजर को NHAI की आधिकारिक वेबसाइट या राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर जाना होगा.

"Annual Toll Pass" टैब पर क्लिक करने के बाद Activate बटन दबाना होगा.

इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करने के बाद पेमेंट गेटवे से ₹3,000 का भुगतान करना होगा.

पेमेंट के दो घंटे के भीतर पास ऑटोमैटिक FASTag से लिंक होकर एक्टिव हो जाएगा.

यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा

योजना की सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए NHAI ने हर टोल प्लाजा पर अधिकारियों की तैनाती की है. इसके साथ ही 1033 नेशनल हाईवे हेल्पलाइन पर 100 से ज्यादा नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ताकि यात्रियों की शिकायतों और सवालों का तुरंत समाधान हो सके. पास धारकों को जीरो कटौती का एसएमएस भी मिल रहा है, जिससे उन्हें यह भरोसा रहे कि यात्रा के दौरान कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा.

क्यों है यह योजना खास?

रोजाना हाईवे पर यात्रा करने वालों को बार-बार टोल पेमेंट की झंझट से मुक्ति मिलेगी.

एकमुश्त भुगतान से खर्च पहले से तय रहेगा.

समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, क्योंकि टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा.

डिजिटल पेमेंट और ऑटोमेशन को बढ़ावा मिलेगा.

NHAI का FASTag Annual Pass एक ऐसा कदम है जो देशभर के निजी वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. ₹3,000 के इस पास के साथ अब यात्रियों को पूरे साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक परेशानी-मुक्त और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा.

