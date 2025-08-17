मुंबई: अगले सप्ताह बाजार में 8 नई कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आने वाली हैं, जिनमें 5 मेनबोर्ड सेगमेंट की बड़ी कंपनियां और 3 छोटी-मध्यम आकार की कंपनियां (SME) शामिल हैं. इसके साथ ही 7 कंपनियों के शेयर भी बाजार में लिस्ट होने वाले हैं. इससे निवेशकों को पैसे कमाने के कई मौके मिलेंगे.

मेनबोर्ड से आने वाले आईपीओ

Shreeji Shipping Global

यह आईपीओ 19 अगस्त को खुलेगा और 21 अगस्त को बंद होगा. कंपनी 410.71 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसके तहत 1.63 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे. प्राइस बैंड 240 से 252 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. एक लॉट में 58 शेयर होंगे. शेयरों का अलॉटमेंट 22 अगस्त को हो सकता है.

Gem Aromatics Ltd

जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ भी 19 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त को बंद होगा. इसका इश्यू साइज 451 करोड़ रुपये है, जिसमें 54 लाख नए शेयर और 85 लाख शेयर ओएफएस (OFS) के जरिए बेचे जाएंगे. प्राइस बैंड 309 से 325 रुपये प्रति शेयर है. एक लॉट में 46 शेयर होंगे.

Vikram Solar Ltd

यह अगले सप्ताह का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. कंपनी 209.37 करोड़ रुपये जुटाएगी. 4.52 करोड़ नए शेयर और 1.75 करोड़ शेयर ओएफएस के तहत जारी होंगे. प्राइस बैंड 315 से 332 रुपये प्रति शेयर रखा गया है. इस कंपनी के शेयर 26 अगस्त को लिस्ट हो सकते हैं.

Patel Retail Ltd

पटेल रिटेल का आईपीओ 242.76 करोड़ रुपये का है. यह भी 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुलेगा. इसमें 85 लाख नए शेयर और 10 लाख शेयर ओएफएस के तहत जारी होंगे. प्राइस बैंड 237 से 255 रुपये प्रति शेयर है. कंपनी के शेयर 26 अगस्त को लिस्ट हो सकते हैं.

Mangal Electrical Industries

यह आईपीओ 20 अगस्त से 22 अगस्त तक खुला रहेगा. कंपनी 400 करोड़ रुपये जुटाएगी, जिसमें 71 लाख नए शेयर जारी होंगे. प्राइस बैंड 533 से 561 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. यह आईपीओ 28 अगस्त को लिस्ट हो सकता है.

एसएमई सेगमेंट के आईपीओ

छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां (SME) भी अगले सप्ताह तीन नए आईपीओ लेकर आ रही हैं. Studio LSD का आईपीओ 18 से 20 अगस्त तक खुला रहेगा. LGT Business Connextions Ltd का आईपीओ 19 से 21 अगस्त तक बोली के लिए खुलेगा, जबकि Classic Electrodes (India) Ltd का आईपीओ 22 अगस्त को खुलेगा और निवेशक 26 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे.

अगले सप्ताह लिस्टिंग होने वाली कंपनियां

नए आईपीओ के साथ ही अगले सप्ताह 7 कंपनियों के शेयर भी शेयर बाजार में लिस्ट होंगे. इसमें मेनबोर्ड और एसएमई दोनों सेगमेंट की कंपनियां शामिल हैं.

मेनबोर्ड सेगमेंट में

Bluestone Jewellery (19 अगस्त)

Regaal Resources (20 अगस्त)

एसएमई सेगमेंट में

Medistep Healthcare, ANB Medical Cast, Star Imaging (18 अगस्त)

Icodex Publishing Solutions (19 अगस्त)

Mahendra Realtors (20 अगस्त)

निवेशक अगले सप्ताह आईपीओ में निवेश कर लाभ अर्जित करने के कई अवसरों का लाभ उठा सकते हैं. शेयर बाजार में यह समय काफी सक्रिय रहने वाला है और नए निवेशकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है.

अस्वीकरण: यह विश्लेषण केवल सूचना के लिए है. निवेश से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन है.

