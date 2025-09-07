अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में हलचल: 9 आईपीओ खुलेंगे, 8 नई लिस्टिंग होंगी
अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 9 आईपीओ खुलेंगे, जिसमें मेनबोर्ड और SME सेगमेंट के आईपीओ शामिल हैं. 8 नई कंपनियों की लिस्टिंग भी होगी.
Published : September 7, 2025 at 6:12 PM IST
मुंबई: अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में हलचल बनी रह सकती है, क्योंकि 9 नए आईपीओ खुलने वाले हैं. इनमें तीन मेनबोर्ड के और सात SME (Small and Medium Enterprises) सेगमेंट के आईपीओ शामिल हैं. इन आईपीओ के अलावा, अगले हफ्ते बाजार में 8 नई लिस्टिंग भी देखने को मिलेंगी.
मेनबोर्ड पर खुलेंगे ये आईपीओ
श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र
10 सितंबर को श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ मेनबोर्ड पर खुलेगा. यह कंपनी अपने आईपीओ के जरिए ₹401 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है. प्राइस बैंड ₹155 से ₹165 प्रति शेयर रखा गया है. यह पूरी तरह से नई शेयरों की पेशकश होगी.
देव एक्सीलरेटर (DevX)
इसी दिन देव एक्सीलरेटर का आईपीओ भी खुलने जा रहा है. इस कंपनी का आईपीओ ₹143 करोड़ जुटाने की योजना के साथ आ रहा है. प्राइस बैंड ₹56 से ₹61 प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी की सेवाएं फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदान करने की हैं.
अर्बन कंपनी
भारत की सबसे बड़ी होम सर्विस देने वाली कंपनी अर्बन कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा. इस आईपीओ से कंपनी ₹1,900 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है. इसमें 472 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर रखा गया है.
SME सेगमेंट के आईपीओ
अगले हफ्ते SME सेगमेंट में कुल सात आईपीओ खुलेंगे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- Krupalu Metals, Nilachal Carbo Metalicks, और L.T.Elevator – इन आईपीओ के लिए 8 सितंबर से बोली लगाई जा सकती है.
- Taurian MPS और Karbonsteel Engineering – इन दोनों आईपीओ की बोली 9 सितंबर से शुरू होगी.
- Jay Ambe Supermarkets – इस आईपीओ के लिए बोली लगाने का मौका 10 सितंबर से मिलेगा.
- Airfloa Rail Technology – इस आईपीओ की बोली 11 सितंबर से लगेगी.
अगले हफ्ते इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग
अगले हफ्ते 8 नई कंपनियों की लिस्टिंग भी होनी है:
- 8 सितंबर: Rachit Prints (BSE SME)
- 9 सितंबर: Amanta Healthcare (IPO Debut)
- 10 सितंबर: Optivalue Tek Consulting (NSE SME), Goel Construction (BSE SME)
- 11 सितंबर: Austere Systems (BSE SME)
- 12 सितंबर: Sharvaya Metals (BSE SME), Vigor Plast (NSE SME)
अगले हफ्ते होने वाली इन नवीन लिस्टिंग्स और आईपीओ से निवेशकों को अच्छा खासा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे प्राइमरी मार्केट में हलचल बनी रहेगी.
