ETV Bharat / business

अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में हलचल: 9 आईपीओ खुलेंगे, 8 नई लिस्टिंग होंगी

मुंबई: अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में हलचल बनी रह सकती है, क्योंकि 9 नए आईपीओ खुलने वाले हैं. इनमें तीन मेनबोर्ड के और सात SME (Small and Medium Enterprises) सेगमेंट के आईपीओ शामिल हैं. इन आईपीओ के अलावा, अगले हफ्ते बाजार में 8 नई लिस्टिंग भी देखने को मिलेंगी.

मेनबोर्ड पर खुलेंगे ये आईपीओ

श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र

10 सितंबर को श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ मेनबोर्ड पर खुलेगा. यह कंपनी अपने आईपीओ के जरिए ₹401 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है. प्राइस बैंड ₹155 से ₹165 प्रति शेयर रखा गया है. यह पूरी तरह से नई शेयरों की पेशकश होगी.

देव एक्सीलरेटर (DevX)

इसी दिन देव एक्सीलरेटर का आईपीओ भी खुलने जा रहा है. इस कंपनी का आईपीओ ₹143 करोड़ जुटाने की योजना के साथ आ रहा है. प्राइस बैंड ₹56 से ₹61 प्रति शेयर तय किया गया है. कंपनी की सेवाएं फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस प्रदान करने की हैं.

अर्बन कंपनी

भारत की सबसे बड़ी होम सर्विस देने वाली कंपनी अर्बन कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा. इस आईपीओ से कंपनी ₹1,900 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है. इसमें 472 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. प्राइस बैंड ₹98 से ₹103 प्रति शेयर रखा गया है.