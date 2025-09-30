ETV Bharat / business

अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित भारत की अर्थव्यवस्था, FY26 में GDP 6.5% की रफ्तार से बढ़ने की संभावना

मुंबई: एशियाई विकास बैंक (ADB) ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ के असर से भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वित्तीय वर्ष में घटकर 6.5 प्रतिशत रह सकती है. पहले तिमाही (Q1 FY26) में GDP 7.8 प्रतिशत बढ़ी थी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात प्रभावित होंगे और वर्ष के दूसरे हिस्से में विकास दर कम हो सकती है.

एशियाई विकास बैंक की अप्रैल में जारी रिपोर्ट में भारत की विकास दर 7 प्रतिशत अनुमानित थी, जिसे जुलाई रिपोर्ट में 6.5 प्रतिशत कर दिया गया था. अमेरिकी टैरिफ के कारण निर्यात में गिरावट होगी, जिससे FY26 और FY27 में कुल GDP पर असर पड़ेगा. हालांकि घरेलू मांग और सेवा निर्यात इस प्रभाव को कम करेंगे.

निर्यात और व्यापार

ADB ने कहा कि निर्यात घटने से भारत की GDP पर असर होगा, लेकिन GDP में निर्यात का हिस्सा सीमित होने और अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने के कारण प्रभाव पूरी तरह से गंभीर नहीं होगा. सेवा निर्यात भी टिकाऊ है और इसका असर टैरिफ से सीधे नहीं होगा.

राजकोषीय घाटा और चालू खाता

राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 4.4% से अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि GST में कटौती के कारण कर संग्रह अपेक्षित से कम होगा. हालांकि, यह FY25 के 4.7% से कम रहेगा. चालू खाता घाटा FY26 में 0.9% और FY27 में 1.1% रहने का अनुमान है.

आयात और मुद्रा प्रवाह

आयात में कमी रहेगी, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों में. सेवा निर्यात और रेमिटेंस मजबूत रहेंगे, लेकिन कुल निर्यात घटेगा. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण पूंजी प्रवाह कम होगा.