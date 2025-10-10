ETV Bharat / business

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

नई दिल्ली: अगर आपके पास PAN कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आयकर विभाग और भारत सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों का पालन न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (deactivate) हो सकता है और आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पैन कार्ड आज लगभग हर वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है — बैंक खाता खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, शेयर या बॉन्ड में निवेश करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने तक. इसलिए सरकार ने टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.

नए नियमों का महत्व

आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड का दुरुपयोग करता है, गलत जानकारी देता है या एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

किन गलतियों पर लग सकता है जुर्माना