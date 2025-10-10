PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!
Published : October 10, 2025 at 11:58 AM IST
नई दिल्ली: अगर आपके पास PAN कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आयकर विभाग और भारत सरकार ने PAN कार्ड से जुड़े नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों का पालन न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (deactivate) हो सकता है और आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
पैन कार्ड आज लगभग हर वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है — बैंक खाता खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, शेयर या बॉन्ड में निवेश करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने तक. इसलिए सरकार ने टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
नए नियमों का महत्व
आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड का दुरुपयोग करता है, गलत जानकारी देता है या एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
किन गलतियों पर लग सकता है जुर्माना
- एक से अधिक PAN कार्ड रखना: कई लोग गलती से या जानबूझकर दो पैन कार्ड बनवा लेते हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसे में आपको एक कार्ड तुरंत सरेंडर करना चाहिए.
- गलत जानकारी देना: आवेदन पत्र में गलत नाम, जन्मतिथि या पता भरने पर भी जुर्माना लग सकता है.
- पैन-आधार लिंक न करना: अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सरकार आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर सकती है. निष्क्रिय पैन के साथ बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन संभव नहीं होगा.
जुर्माने से बचने के उपाय
- सुनिश्चित करें कि आपके पास केवल एक ही PAN कार्ड हो.
- पैन को आधार से लिंक करें. यह प्रक्रिया आयकर विभाग की वेबसाइट पर आसानी से ऑनलाइन की जा सकती है.
- समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें. चाहे आपकी आय टैक्स के दायरे में न आती हो, फिर भी फाइल करें.
- PAN कार्ड पर गलत जानकारी को तुरंत सुधारें. नाम, जन्मतिथि या पता जैसी जानकारी हमेशा सही रखें.
2025 में क्या बदलेगा
सरकार ने संकेत दिया है कि 2025 से हर बड़े वित्तीय लेन-देन में PAN और आधार दोनों जरूरी होंगे — जैसे ₹50,000 से अधिक की जमा राशि, निवेश या संपत्ति की खरीद-बिक्री. अगर आपका पैन लिंक नहीं हुआ तो वह ब्लॉक हो सकता है और वित्तीय कार्य रुक सकते हैं.
सावधानियां
- अपने PAN की जानकारी किसी अजनबी को न दें.
- केवल वैध वित्तीय कार्यों में ही PAN का उपयोग करें.
- दस्तावेजों का अद्यतन ऑनलाइन या नजदीकी NSDL/UTIITSL केंद्र पर कराएं.
- सरकार के इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि आपका PAN कार्ड सुरक्षित रहे और किसी भी आर्थिक जुर्माने से बचा जा सके.
