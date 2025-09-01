ETV Bharat / business

रियल-मनी गेम्स पर बैन के बाद सरकार का नया कदम, जल्दी आएंगे कड़े प्रावधान - ONLINE GAMING ACT

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम जल्द लागू होंगे.

Etv Bharat
रियल-मनी गेम्स पर बैन के बाद सरकार का नया कदम, जल्दी आएंगे कड़े प्रावधान (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 2:34 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जल्द ही लागू होने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अधिसूचना आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, “अभी मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता, लेकिन यह नियम बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाएंगे. हम इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.”

कृष्णन का यह बयान उस समय आया है जब भारत 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 की मेजबानी करने जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं के साथ सीईओ राउंडटेबल का आयोजन होगा.

पिछले महीने संसद ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को पारित किया था, जिसके तहत असली पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस कदम का उद्देश्य लत और वित्तीय जोखिमों को रोकना है, साथ ही उन भ्रामक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अंकुश लगाना है, जो जल्दी अमीर बनने के झूठे वादों पर आधारित हैं.

f
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन. (Ani)

सचिव ने सेमिकंडक्टर क्षेत्र की प्रगति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत भारत में चिप डिज़ाइनिंग और उत्पादन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, “ये वे चिप्स हैं जिनका उत्पादन होने जा रहा है. डिज़ाइन भारतीय हो सकता है या बाहरी स्रोतों से भी लिया गया हो. ‘डिज़ाइन्ड इन इंडिया’ चिप्स का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है.”

सेमिकॉन इंडिया 2025 में 30 से अधिक देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी. पहली बार कई देशों के राष्ट्रीय मंडप भी प्रदर्शित किए जाएंगे. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि यह सम्मेलन निवेश प्रतिबद्धताओं के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा और सहयोग का माहौल बनाने के लिए है, जिससे निवेश स्वतः आकर्षित होगा.

भारत सरकार पहले ही सेमिकॉन इंडिया मिशन (Semicon 1.0) के तहत 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुकी है. इसमें से 64,000 करोड़ रुपये चिप फैब परियोजनाओं, 10,000 करोड़ रुपये सेमिकंडक्टर लैब और 1,000 करोड़ रुपये डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव के लिए आवंटित किए गए हैं. सचिव ने बताया कि लगभग पूरा बजट परियोजनाओं में निवेश हो चुका है, हालांकि 2–3 छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ राशि अभी शेष है.

अब तक सरकार ने छह राज्यों — गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश — में 10 सेमिकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनकी कुल अनुमानित निवेश राशि 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग बिल: ड्रीम11 ने पेड कॉन्टेस्ट और कैश गेम्स किए बंद, अब करेगी यह काम

नई दिल्ली: भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम जल्द ही लागू होने जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अधिसूचना आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, “अभी मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकता, लेकिन यह नियम बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाएंगे. हम इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं.”

कृष्णन का यह बयान उस समय आया है जब भारत 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 की मेजबानी करने जा रहा है. इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें वैश्विक उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं के साथ सीईओ राउंडटेबल का आयोजन होगा.

पिछले महीने संसद ने प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को पारित किया था, जिसके तहत असली पैसों से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस कदम का उद्देश्य लत और वित्तीय जोखिमों को रोकना है, साथ ही उन भ्रामक गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अंकुश लगाना है, जो जल्दी अमीर बनने के झूठे वादों पर आधारित हैं.

f
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस. कृष्णन. (Ani)

सचिव ने सेमिकंडक्टर क्षेत्र की प्रगति पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत भारत में चिप डिज़ाइनिंग और उत्पादन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, “ये वे चिप्स हैं जिनका उत्पादन होने जा रहा है. डिज़ाइन भारतीय हो सकता है या बाहरी स्रोतों से भी लिया गया हो. ‘डिज़ाइन्ड इन इंडिया’ चिप्स का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है.”

सेमिकॉन इंडिया 2025 में 30 से अधिक देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी. पहली बार कई देशों के राष्ट्रीय मंडप भी प्रदर्शित किए जाएंगे. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि यह सम्मेलन निवेश प्रतिबद्धताओं के लिए नहीं है, बल्कि ऊर्जा और सहयोग का माहौल बनाने के लिए है, जिससे निवेश स्वतः आकर्षित होगा.

भारत सरकार पहले ही सेमिकॉन इंडिया मिशन (Semicon 1.0) के तहत 76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर चुकी है. इसमें से 64,000 करोड़ रुपये चिप फैब परियोजनाओं, 10,000 करोड़ रुपये सेमिकंडक्टर लैब और 1,000 करोड़ रुपये डिज़ाइन-लिंक्ड इंसेंटिव के लिए आवंटित किए गए हैं. सचिव ने बताया कि लगभग पूरा बजट परियोजनाओं में निवेश हो चुका है, हालांकि 2–3 छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ राशि अभी शेष है.

अब तक सरकार ने छह राज्यों — गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और आंध्र प्रदेश — में 10 सेमिकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनकी कुल अनुमानित निवेश राशि 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग बिल: ड्रीम11 ने पेड कॉन्टेस्ट और कैश गेम्स किए बंद, अब करेगी यह काम

For All Latest Updates

TAGGED:

IT SECRETARY S KRISHNANONLINE MONEY GAMESऑनलाइन गेमिंग पर नये नियमONLINE GAMING ACT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.