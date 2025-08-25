ETV Bharat / business

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य आरएन पर्वत का कहना है कि नया इनकम टैक्स एक्ट पुराने प्रावधानों को खत्म करता है.

आरएन पर्वत
Published : August 25, 2025

नई दिल्ली: नया इनकम टैक्स एक्ट एक अप्रैल 2026 से लागू होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) इसके क्रियान्वयन की तैयारी में जुटा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी सिस्टम पहले से ही तैयार हों, ताकि टैक्सपेयर्स को एक सहज और परेशानी मुक्त बदलाव का अनुभव हो.

नया आयकर अधिनियम 1961 के छह दशक पुराने कानून की जगह लेगा. सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा गया यह नया कानून आम नागरिकों के लिए टैक्स फाइलिंग आसान बनाने, कानूनी शब्दावली को कम करने और आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर विवादों को कम करने का वादा करता है.

ईटीवी भारत के साथ एक विशेष बातचीत में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के सदस्य आरएन पर्वत ने इस बारे में विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि पुराने कानून में 4,000 से ज्यादा संशोधनों के बाद नया अधिनियम न केवल पुराने प्रावधानों को खत्म करता है, बल्कि बिखरे हुए नियमों को एक जगह पर लाता है.

उन्होंने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और सरकार जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQ), वीडियो और मार्गदर्शन नोट्स जारी करने की योजना बना रही है.

सवाल: टैक्स कानूनों को आमतौर पर बहुत जटिल माना जाता है. इस नए आयकर अधिनियम के साथ आम लोगों के लिए टैक्स दाखिल करना कैसे आसान होगा?

जवाब: नया अधिनियम सरल और सहज भाषा में लिखा गया है, जिसमें जटिल कानूनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है. इसे आम लोगों के लिए समझना आसान होना चाहिए, क्योंकि यह इतना सरल है, टैक्सपेयर जल्दी से समझ सकते हैं कि वे अपना टैक्स कैसे और क्यों चुका रहे हैं.

सवाल: हम 1961 से पुराने कर कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब एक बिल्कुल नया कानून लाना क्यों जरूरी था?

जवाब: व्यवस्था में काम करने वाले लोग पिछले कुछ समय से इस बारे में बात कर रहे हैं. 1961 से अब तक इस कानून में 4,000 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं. मूल अधिनियम पुरानी और जटिल भाषा में लिखा गया था. प्रधानमंत्री ने भी कई बार, अपने हालिया लाल किले के भाषण समेत, कहा है कि कानूनों की भाषा सरल होनी चाहिए और पुराने कानूनों को खत्म कर देना चाहिए.

इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पेश करते हुए घोषणा की कि भाषा को सरल बनाया जाएगा. इसके तहत वर्षों से जमा हुए पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है. साथ ही, एक ही मुद्दे से जुड़े, अलग-अलग जगहों पर बिखरे नियमों को एक साथ लाया गया. इस प्रक्रिया के बाद, आम लोगों के लिए कानून को समझना काफ़ी आसान हो गया है.

सवाल: आजकल लगभग हर पेमेंट या लेन-देन एक डिजिटल छाप छोड़ता है. नया कानून अनुपालन को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए इसका उपयोग कैसे करेगा?

जवाब: नया अधिनियम मूलत पुराने अधिनियम का एक आसान वर्जन है. इसके साथ ही, व्यवस्था में सुधार के माध्यम से अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए काम शुरू हो गया है. इसे 1 अप्रैल, 2026 से और अधिक कुशलता से लागू किया जाएगा.

सवाल: लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विभाग और सरकार क्या उपाय करेंगे?

जावब: हम अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी करेंगे, कुछ वीडियो जारी करेंगे, और आम जनता को इसके बारे में जानकारी देने में मदद के लिए मार्गदर्शन नोट भी जारी करेंगे.

