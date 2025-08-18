नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस बार जनता को दीपावली के मौके पर बड़ा तोहफा मिलेगा. पीएम जीएसटी की दरों को लेकर ये बातें कर रहे थे.

चर्चा ये हो रही है कि जीएसटी को लेकर सिर्फ दो स्लैब रह जाएंगे. इस समय चार स्लैब हैं. ये दरें हैं- 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. इनमें से कौन सी दर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि, एक्सपर्ट मानते हैं कि 5 फीसदी और 12 फीसदी की दरें रह सकती हैं. यानी जिन-जिन उत्पादों पर अन्य दर लागू है, उसे इन्हीं दोनों में से एडजस्ट किया जाएगा. अगर यह लागू हुआ, तो अधिकांश वस्तुएं 5 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी.

पीटीआई न्यूज एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 28 फीसदी वाले स्लैब में शामिल लगभग 90 फीसदी वस्तुएं 18 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी. इसी तरह से 12 फीसदी वाले स्लैब की लगभग सभी वस्तुएं 5 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी. इसका मतलब है कि लगभग सभी आवश्यक वस्तुएं और घरेलू सामान सस्ते हो जाएंगे.

मनीकंट्रोल की एक खबर के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 12 फीसदी स्लैब में शामिल लगभग 99 फीसदी वस्तुओं को 5 फीसदी स्लैब में स्थानांतरित किए जा सकता है. इसकी वजह से अन्य वस्तुओं की कीमतों में पांच फीसदी तक कमी आ सकती है.

मीडिया रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि 2047 तक जीएसटी दरों में और अधिक बदलाव हो सकते हैं. यह भी संभव है कि उस समय तक मात्र एक स्लैब रह जाए. फिलहाल, जीएसटी कमेटी इस बार के दीवाली तोहफे पर विचार करेगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर में होगी.

फाइनेंस मिनिस्ट्री के बयान में बताया गया है कि जीएसटी में बड़े सुधार अपेक्षित हैं. यह सुधार ढांचागत, टैक्स स्तर और नए रजिस्ट्रेशन तथा रिफंड को लेकर होगा.

कौन-कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं सस्ती

सिटी रिसर्च के अनुसार अगर 28 फीसदी वाले स्लैब को 18 फीसदी वालै स्लैब के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट जैसे उत्पादों के दाम सस्ते होंगे. इन सभी आइटम पर इस समय 28 फीसदी का जीएसटी लगता है.

1,200 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले चार पहिया वाहन और 500 सीसी तक के दो पहिया वाहन सस्ते हो सकते हैं. मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को अधिक फायदा होने की उम्मीद है.

डायमंड और जेमस्टोन पर जो दरें जारी हैं, उसे यथावत रखा जा सकता है.

पर ध्यान रहे, ऑनलाइन गेमिंग और तंबाकू जैसे उत्पादों पर विशेष दरें लागू रह सकती हैं. इकोनोमिक टाइम्स के अनुसार लग्जरी वाले आइटम जैसे - महंगी कारें और टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी जीएसटी का नया स्लैब रहेगा.

अगर 18 फीसदी वाले स्लैब को 5 फीसदी वाले स्लैब में मिला दिया जाए, तो सिटी रिसर्च के अनुसार, दवाइयां, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और नॉन-अल्कोहलिक पेय पदार्थ, डेयरी उत्पाद, साथ ही ड्रेस, होटल के कमरे सस्ते हो सकते हैं.

जीएसटी रिफंड आसान होगा

सुधार के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसे ऑनलाइन किया जाएगा. जीएसटी रिफंड स्वतः होगा, इसके लिए आवेदन नहीं करना होगा. वित्त मंत्रालय के हवाले से खबर है कि कंपनसेशन सेस भी हटेगा. लग्जरी आइटम पर बहुत अधिक सेस लगता है.

क्या पेट्रोल और डीजल पर राहत मिलेगी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संभवतः सरकार ऐसा नहीं करेगी. यानी ये जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी. अलग-अलग राज्य सरकारों की इससे बड़ी आमदनी होती है. सरकार नहीं चाहती है कि वे इस विषय को इस समय छेड़ें.

जीएसटी कब से हुआ था लागू

एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था. इसकी शुरुआत पांच कर स्लैब के साथ हुई थी. इससे पहले अलग-अलग राज्यों और केंद्र में एक ही वस्तुओं पर अलग-अलग दर से वैट लगती थीं.

जीएसटी की किन दरों से सरकार को होती है सबसे अधिक आमदनी

सरकार को सबसे अधिक आमदनी जीएसटी के 18 फीसदी वाले स्लैब से होती है. जितना भी जीएसटी का संग्रह होता है, उसका 65 फीसदी इसी स्लैब से आता है. फूड और आवश्यक वस्तुओं पर या तो छूट है या उन पर 5 फीसदी कर लगता है, जबकि विलासिता और समाज के नजरिये से अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की उच्चतम दर लागू होती है. 5 फीसदी स्लैब कुल जीएसटी राजस्व में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान देता है, जबकि 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब जीएसटी संग्रह में क्रमशः लगभग पांच प्रतिशत और 11 प्रतिशत का योगदान करते हैं.

किस तरह से होता है राजस्व का बंटवारा

जीएसटी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर राजस्व का बंटवारा होता है. वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य कर पूल में केंद्र के हिस्से का 41 फीसदगी राज्यों को आवंटित किया जाता है.

प्रमुख वस्तुओं की सूची, इन पर इस समय कितना जीएसटी लगता है, एक नजर

28 फीसदी

सीमेंट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, टायर, एल्युमिनिमय फॉयल,

18 फीसदी वाले स्लैब में

एलआईसी, हेल्थ इंश्युरेंस

12 फीसदी का जीएसटी

साबुन

टूथपेस्ट

टूथ पाउडर

जूते (500-1000 रु तक के)

रेडिमेड गार्मेंट

सिलाई मशीन

पैकेज्ड फूड

साइकिल

आयरन

प्रेशर कुकर

सैनिटरी नैपकिन

छाते

हेयर ऑयल

कलरिंग बुक्स

ज्योमेट्री बॉक्स

रेडिमेड गार्मेंट

पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल

